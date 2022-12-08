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Yunus Emre Ekmekçi, Wushu’da ikinci oldu
Alpagut Turan Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası Bursa’da başladı. Turnuvaya 23 ülkeden 400 sporcu katıldı. Göztepe MTAL öğrencisi Yunus Emre Ekmekçi, Wushu’da Aycha alanında dünya ikinciliği elde etti.
İZMİR 08.12.2022, 15:17 08.12.2022, 15:37
Bursa’da düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Göztepe MTAL öğrencisi Yunus Emre Ekmekçi, Wushu’da şampiyonaya katıldı.
Ekmekçi, başarılı bir performans ortaya koyarak Aycha alanında dünya ikinciliği elde etti.