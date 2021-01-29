Yıpranan otobüsler tamir ve bakımla yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıl alınan 451 yeni otobüsten sonra, ESHOT filosundaki mevcut araçları da yenilemeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecindeki yolcu düşüşlerine rağmen toplu ulaşım yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Geçen yıl ESHOT ve İZULAŞ filolarına dahil edilen 134’ü körüklü, 4’ü özel engelli otobüsü olmak üzere toplam 451 yeni araçtan sonra, ESHOT filosundaki yıpranmış araçlar da bakıma alındı.

ESHOT Gediz Garajındaki atölyelerde etap etap bakıma alınan otobüsler, tamamen elden geçiriliyor. Motor ve elektrik aksamları, koltukları, boyaları ve kuşakları yenilenen araçların klima bakımları da yapılıyor. Program dahilinde 450 otobüsün yenileme işlemleri yapılacak.