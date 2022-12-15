Yılbaşı öncesi Çeşme’de otel ve restoran rezervasyonları memnun edici

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köfüncü, oda üyesi otellerin birçoğunun açık olduğunu ve restoranların da yılbaşı için özel menü hazırlıkları olduğunu belirterek, "Yılbaşına daha zaman var. Umarım bu kalan süre içinde de rezervasyonlar devam eder ve doluluğu yakalarız. Esnafımıza yakışacak bir şekilde yeni yıla girmek istiyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde eğlendirmek istiyoruz. Esnafımdan hiçbir kuşkum yok. Gayet güzel bir yılbaşı geçirmelerini diliyorum. Bu vesileyle de; savaşların olmadığı, barışın olduğu sağlıklı, huzur dolu, hayırlı işlerle dolu, bol kazançlı yıllar diliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

"İçi dolu, verimli bir fuar olduğunu düşünüyorum"

Travel Turkey İzmir fuarında stant açan Çeşme otellerinin stantlarının yanı sıra Çeşme standını da ziyaret ettiğini söyleyen Köfüncü, "Travel Turkey’e birinci gün Çeşme Turizm Fakültesi’nde Gastronomi Akademisi açılışı olduğu için katılamadım. İkinci gün Çeşmer’deki bir turistik otelin fuardaki kokteyline katıldım. Çeşme Kaymakamımız ile birlikte Travel Turkey’deki Çeşme standımızı ziyaret ettim. Gayet güzel bir stant olmuş.. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aldığımız bilgiye göre, ziyaret eden herkesin memnun olduğunu öğrendik. Fuara katılan diğer dostlarımızı da ziyaret etme olanağım oldu. İçi dolu, verimli bir fuar olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.

"Gastronomi Akademisi Çeşme için büyük kazanım"

Çeşme Turizm Fakültesi bünyesinde, bir hayırseverin katkısıyla açılan Gastronomi Akademisi’nin Çeşme için büyük bir kazanım olduğunu da ifade eden Köfüncü, "Çeşme Turizm Fakültesi bünyesinde, bir hayırseverin büyük katkısı ile yapılan Gsatronomi Akademisi’nin açılışında, Kaymakamımız Mehmet Maraşlı ile birlikte, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Bilgehan Gültekin ile görüştük. En çok sevindiğim, böyle bir hayırseverin, böyle kısa bir sürede Gastronomi Akademisi’ni Çeşme’ye kazandırması. Gastronomi, Çeşme’mizin olmazsa olmazı. Gastronomi bölümünde gençlerimizin yetişeceğine, iyi aşçılar çıkacağına inanıyorum. Çok güzel bir Gastronomi Akademsi olmuş. Çeşme için müthiş bir kazanım. Çeşme’ye kazandıranlara teşekkür ederim. En ufak detaya kadar düşlünülmüş. Çeşme adına yapımına vesile olanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.