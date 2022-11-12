Yenilenen Biruni Laboratuvar Kompleksi hizmete girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki yenilenen Biruni Laboratuvar Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Biruni Laboratuvar Kompleksimiz, hocalarımızın bilimsel çalışmalarında, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini uygulama ile birleştirmelerinde ve iş dünyamızın taleplerinin karşılanmasında ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki yenilenen Biruni Laboratuvar Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete girdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın katılımıyla gerçekleşen törende; Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atila Işıkkaya, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, İlçe Jandarma Komutanı Binb. Emre Balcı, bağışçı Emre Atıl, DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Akal, öğrenciler ve DEÜ mensupları da yer aldı. Meslek yüksekokulunun yenilenen kütüphanesi, oluşturulan bilgisayar laboratuvarları ile mermer ve kaynak atölyeleri, kaya mekaniği, zemin mekaniği, su ve seramik laboratuvarlarını içinde barındıran Biruni Laboratuvar Kompleksi, DEÜ’lü öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

"Ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır"

Kompleksin açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bugüne kadar 400 metrekarelik alanda öğrencilerin uygulama ihtiyaçlarını karşılayan laboratuvarın Mayıs 2022’den beri yürütülen modernize etme ve yenileme çalışmaları ile toplam alanının 900 metrekareye çıkarıldığını vurguladı.

Rektör Hotar, “Biruni Laboratuvar Kompleksimiz, hocalarımızın bilimsel çalışmalarında, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini uygulama ile birleştirmelerinde ve iş dünyamızın talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır” dedi.

Konuşmasının devamında, kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlayan Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesinin, temel misyonlarından birinin ulusal ve uluslararası niteliği olan bilimsel araştırmalar yapmak olduğunun altını çizen Rektör Hotar, “Bugün yenileyerek devreye aldığımız kompleks, rektörlüğümüzün yatırım, iş birliği ve büyüme stratejilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle teknik ve mühendislik alanlardaki proje ve çalışmalarımız, yüksek standartlara, akreditasyona ve donanımlı bilim insanlarımızın varlığına dayanmaktadır. Burada ortaya çıkardığımız katma değer, öncelikle akademik çalışmalarda kendisini göstermektedir. Yenilenen bir kütüphane ile yeni bir bilgisayar laborutuvarına sahip olan kompleksimiz, hem bilime hem de iş dünyasına yapılmış bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

2,5 milyon TL maliyetle hayata geçirilen komplekse “Biruni” isminin verilmesinin temelinde, 11’inci yüzyıla damgasını vuran Türk İslam alimi El Biruni’nin ideal ve fikirlerinin yer aldığını söyleyen Rektör Hotar, “Araştırma üniversitesi olarak önümüzdeki dönemde, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki politikalarına güç verecek akademik çalışmalara devam edeceğiz. Tabi ki, üniversitemizin alan odaklı sorumluluklarını da bu süreçte yerine getireceğiz. Biruni Laboratuvar Kompleksimizin, yenilenen bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyor, açılışımıza katılan Torbalı ilçe protokolüne, hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Açılış töreninin ardından DEÜ Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Biruni Laboratuvar Kompleksi, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphaneyi gezen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları inceleyerek projeleri hakkında bilgiler aldı.

Rektör Hotar burada, DEÜ’lü öğrencilerin tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden ürettikleri sandalyeyi, sürdürülebilirliğe dikkat çekmek ve farkındalık adına Torbalı Kaymakamı Ercan Öter’e hediye etti. Öter, sandalyenin geri dönüşüme dikkat çekmesi için kaymakamlıkta sergileneceğini söyledi.

Rektör Hotar, kompleks programının ardından DEÜ’nün kurumsal ve akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST 2023 hakkında bilgilendirme toplantısı için DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulunda bulunan TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile bir araya geldi.

İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST yarışmaları için DEÜ Torbalı MYO tarafından hazırlanan mermer objeye ilk çekici Kökçam ile birlikte vuran Rektör Hotar, ardından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yerleşkede bulunan DEÜ TEKNOFEST Ormanına kökçam, Torbalı protokolü ve DEÜ mensuplarının katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirdi.