Yeni yılda ‘sıcak yuva’

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kış aylarında soğukta kalan ve beslenme konusunda zorlanan sokak kedileri için hazırladığı modern kedi evlerini parklara yerleştirmeye başladı. Can dostlar yeni yılı yeni yuvalarında karşılarken, hayvanseverler de uygulamadan duydukları memnuniyeti aktardı. Başkan Sandal, “Ekiplerimizin içimizi ısıtan çalışması ile sahipsiz sokak kedileri yeni yuvalarına kavuştu” dedi.

İlçe genelinde barınma ve beslenme sorunları yaşayan sahipsiz kedilerin sorununa çözüm üretecek bir çalışma başlatan Bayraklı Belediyesi, belediyenin atölyelerinde hazırlanan modern kedi evlerini parklara yerleştirmeye başladı. İlk etapta 15 adet hazırlanan yuvaların ilki, ekipler tarafından Mansuroğlu Mahallesi’nde bir parka yerleştirildi. Süreç içinde yaygınlaştırılacak olan yuvaların, özellikle kış aylarında sokak kedilerinin barınma sorununa çare olacağı belirtildi. Kediler için hazırlanan ve zorlu hava koşullarına da dayanıklı olan yuvalar, hayvanseverlerin de yüzünü güldürdü. Duyarlı vatandaşlar, yapılan hizmet için Bayraklı Belediyesine ve Başkan Serdar Sandal’a teşekkürlerini iletti.

“Hepimiz sorumluyuz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sokak hayvanlarından hepimiz sorumluyuz ve toplumun her kesimi olarak aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Çünkü bu dünya sadece bizim değil, hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu nedenle bize düşen görev bir yandan belediye faaliyetlerimizi sürdürürken diğer yandan da can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmak. Yeni yıla yeni yuvalarında giren can dostlarımızın her zaman yanında olacağız” diye konuştu.