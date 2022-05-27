Yeni Foça Yat Limanı bu yaz hizmete giriyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Foça ve Kınık’ta yatırımları yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bu yaz hizmete girmesini hedefledikleri Yeni Foça Yat Limanı inşaatıyla ilgili yerinde bilgiler veren Sürekli, "Yeni Foça Yat Limanı’nda da geri sayım başladı. Hedefimiz yaz sezonuna yetiştirmek. İzmir, bu yıl yine açılışlar şehri olacak” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Yeni Foça Yat Limanı inşaatında gelinen aşamayı yerinde inceledi. Projeyle ilgili bilgiler veren Sürekli, “2016-2018 arası altyapısı tamamlanan ve 2018 yılında yer teslimi gerçekleşen yat limanımızın 2021 Ocak ayında üst yapı yatırımı ve işletme ihalesi 45 milyon TL bedelle yapıldı. 2021 Ekim ayında yer teslimi yapılarak geçtiğimiz ocak ayında inşaatına başlandı. Hedefimiz yaz sezonuna yetiştirmek. 245 adet yat kapasitesi mevcut. Toplam 84 bin metrekare alanı kapsıyor. İçinde rezidansı var. Foça’nın tarihi dokusuna uygun inşa edilen projede, halkımıza açık; restoran, cafe, mağaza, yüzme havuzu, spor tesisi ve yürüyüş alanları olacak. Turizm Bakanlığımız statüsüne göre 5 yıldızlı otel niteliğinde. Bölge için çok büyük bir ihtiyaç karşılanıyor. Ayvalık ile Çeşme arası yat bağlama limanı yoktu. Doğa dostu liman projemiz, 200’ün üzerinde istihdam da sağlayacak ve ilçeye çok büyük katma değer kazandıracak" dedi.

"Fransız Tatil Köyünü ayağa kaldırdık"

Sürekli, Foça’da esnaf ziyaretleri de gerçekleştirerek, İlçe Yönetim Kurulu Toplantısına da katıldı. Başkan Sürekli, uzun yıllar atıl kalan Fransız Tatil Köyü’nün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgi ve onayıyla hayat bulduğunu söyledi. Sürekli, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Fransız Tatil Köyü ilçenin en bilinen en köklü tesislerinden. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla 2021 yılının eylül ayında özelleştirme idaresi tarafından yine turizm tesisi olarak devri gerçekleştirildi. Renovasyon ihtiyaçları ihale edilen işletmeci tarafından giderilmiştir ve yapımı sürmektedir. 275 odası olan tesisin aslına uygun yeni mimarisiyle doğa ile iç içe, spor, kültür ve sanat ekseninde Foça’ya yakışır bir değer olarak 2023 Nisan ayında hizmete girmesi hedeflenmektedir.”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, daha sonra Kınık’a geçerek, Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte hem merkezi idarenin hem de belediyenin yatırımlarını yerinde inceledi. Sürekli, “Kınık, gerçekten çok şanslı; çünkü, ak belediyecilik farkını, başkanlarının özverisi ve vizyonu ile sonuna kadar yaşıyor. Tam bir belediyecilik örneği. Belediyemizin öz kaynaklarıyla 3 milyon TL kaynakla yaptığı Delez Yaşam Vadisi Mesire Alanı halkımızın takdir ve tercihini kazanmış. Belediyemiz, aynı şekilde 3 milyon 650 Bin TL’lik öz kaynağıyla Poyracık Aqua Park ve Kır Düğün Salonu’nu hayata geçirerek büyük bir sosyal ihtiyacı karşılamış. Demek ki isteyince oluyor" diye konuştu.

Kınık Belediyesinin gençlere yönelik ve hatta onları içine alan kalkınma ve sosyal projelerine dikkat çeken Başkan Sürekli, son olarak sözlerine şöyle devam etti:

"Belediyemiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezini açmaya hazırlanıyor. 7 bin 815 metrekare kapalı alana sahip, 75 yataklı içerisinde 320 kişilik toplantı salonu, amfisi, salonu, faaliyet atölyeleri bulunan tesisin yaklaşık maliyeti 16 milyon TL; ancak en önemli özelliği eşyalarının tamamını meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılıyor olması. Her öğrencinin, kendisi ve ailesinin geçimine asgari ücret düzeyinde katkı sağlayabiliyor olması. Bu gerçekten çok değerli bir paylaşım. Kınık gençleri çok şanslı. Hem mesleki pratik yapma hem de kazanç sağlama imkanı buluyorlar. Yerel idare tam olarak bu demek işte. Vizyonu olan işlerde, ihtiyaç duyulan hizmetlerde, halkla bütünleşmek. Kınık Belediye Başkanımızı kutluyorum.”