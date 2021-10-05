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Yaya alt geçitlerini kullanan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İzmir’in Aliağa ilçesinde trafik ekipleri, yayalar için ayrılan alt geçitleri kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdırdı.

İZMİR 05.10.2021, 23:55
Yaya alt geçitlerini kullanan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İzmir’in Aliağa ilçesinde trafik ekipleri, yayalar için ayrılan alt geçitleri kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdırdı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri, Hürriyet Caddesi’nde yaya ve engelli vatandaşların geçişi için yapılmış olan yaya alt geçitlerini kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, alt geçitlerin girişlerinde bulunan ‘Alt Geçitten Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Geçmesi Yasaktır’ levhasına rağmen kurallara uymayan 26 motosiklet ve elektrikli bisiklet tarzı araç kullanıcılarına toplamda 3 bin 744 lira para cezası kesti.

Ekiplerin ilçede denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi.

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