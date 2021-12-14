Yatırımlarıyla dikkat çeken şirketten doğa dostu projeler

Kalfa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kalfa, yeni Ar-Ge çalışmalarından bahsetti. Akıllı şehir mobilyaları projeleri gerçekleştiren Kalfa Grubu, doğa dostu yenilikleriyle de dikkat çekiyor.

Çevreci ürünlerin yanı sıra engellilere yönelik çalışmalarda yapan Kalfa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kalfa, yeni projelerini anlattı. Çok yönlü tasarımlardan bahseden Kalfa, "Sun City adını verdiğimiz güneş enerjisiyle çalışan şehir içinde kullanılabilen oturma platformları ile artık alanlardayız" dedi.

Burak Kalfa, "Hem doğal enerji ile çalıştığı için daha masrafsız hem de şehir içi planlamasına görsel açıdan uygun. Her bir oturakta Wifi bağlantı imkanı sayesinde vatandaşlarımız bir yandan dinlenirken, diğer yandan da internette vakit geçirebilecekler" şeklinde konuştu.

Kalfa, aynı zamanda akülü araçlarında şarj edilebileceğini ifade ederek, şehir içinde kullanılabilen ve tasarlanan oturma platformlarının yut dışından da yoğun talep gördüğünü dile getirdi.