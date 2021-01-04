banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kadir Topbaş diyalize bağlandı
Kadir Topbaş diyalize bağlandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm masası kurdurdu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm masası kurdurdu
Büyük mücadele sona erdi: İşte MasterChef şampiyonu!
Büyük mücadele sona erdi: İşte MasterChef şampiyonu!
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!

Yaşlıları sosyal yaşama katacak çalışma

Pandemi dönemiyle birlikte sosyal yaşamdan uzaklaşan ve evlere çekilen 65 yaş üstü bireyler, İzmir Ekonomili akademisyenlerin hazırladığı Avrupa Birliği (AB) projesiyle yaşama yeniden tutunacak.

İZMİR 04.01.2021, 11:33
4
Yaşlıları sosyal yaşama katacak çalışma

Pandemi dönemiyle birlikte sosyal yaşamdan uzaklaşan ve evlere çekilen 65 yaş üstü bireyler, İzmir Ekonomili akademisyenlerin hazırladığı Avrupa Birliği (AB) projesiyle yaşama yeniden tutunacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) bünyesinde hazırlanan projeyle birlikte verilecek fiziksel aktivite, dijital öğrenme, sağlıklı beslenme ve dil eğitimiyle yaşlı bireyler, sosyal yaşamın içinde yeniden var olacak. İEÜ EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk’ün yürütücülüğünde gerçekleşecek “Bilge Yaşam: Yaşlılık Karşıtlığı Hakkında Farkındalık” başlıklı AB projesiyle, ileri yaşlı bireyler yaşam kalitelerini yükseltecek. Prof. Dr. Ertürk, ileri yaşlı bireyleri sosyal yaşama katmak için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve Yunanistan, İtalya, Almanya, Macaristan ve Polonya’nın yer aldığı toplam 194 bin euro (1 milyon 750 bin lira) destekli AB projesi oluşturduklarını söyledi.

Gönüllü katılımcılara eğitimler

Prof. Dr. Ertürk, çalışma grubunda İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, İEÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Burak Amirak, İEÜ Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın ve Araştırmacı Dr. Ayşe Karaçizmeli’nin yer alacağını belirti. Prof. Dr. Ertürk, “Özellikle pandemi dönemiyle birlikte, 65 yaş üstü bireylere karşı olumsuz bir tavır gelişti. Onları sosyal yaşamdan çekmek zorunda kaldık. Biz de onları yeniden sosyal yaşama katmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Geliştirdiğimiz projeyle birlikte, gönüllü katılımcılara eğitimler vereceğiz. Bu projede Narlıdere Huzurevi’nde çalışacağız. Katılımcılara eğitim öncesi ve sonrasında yaşamdan zevk alma testleri yapılacak. Projemiz 2023 yılının Ağustos ayında son bulacak” dedi. Projede partner ülkelerin üniversitelerinin sürekli eğitim birimleri olduğunu belirten Prof. Dr. Ertürk, bu merkezlerin yaşlı bireylere yönelik eğitimler için ortak bir strateji de geliştireceğini söyledi.

Yeni alanları keşfedecekler

Projenin belgeselinin ve dijital hafızasının da oluşturulacağını aktaran Prof. Dr. Ertürk, ilk başlangıçta her ülkede seçilen 100 kişiye eğitim verileceğini söyledi. Prof. Dr. Ertürk, yaşlı bireylerin bir amaca tutunmalarını sağlamak istediklerini, bunun için de fiziksel sağlık, yaşlılıkta beslenme, dijital öğrenme ve ikinci yabancı dil kursları gerçekleştireceklerini vurgulayarak, “İleri yaşlı bireyler artık kendilerini yalnız hissetmeyecek. Düzenli fiziksel aktiviteye katılan 65 yaş üstü yetişkinlerde önemli sağlık yararları görülüyor. Yoga, düzenli spor, dans ve yürüyüş, yaşlıların zihnini temiz tutmasına yardımcı oluyor. Bu egzersizleri yapmak ve aktif kalmak da daha iyi hissetmelerini sağlayabilir, güçlerini ve dengelerini geliştirebilir. Düşme riskini azaltabilir ve ileri yaşlılarda uzun ömürlülüğü artırabilir. Haftada 5 saat fiziksel sağlık kursumuz olacak. Yeterli ve sağlıklı beslenme de dengeli bir yaşam sağlar. Yaşlanmada beslenme kursumuzun temel amacı da sağlığı ve refahı teşvik etmek, gıda güvensizliği nedeniyle olumsuz sağlık koşullarını geciktirmek” diye konuştu.

Teknoloji artık yaşlıları korkutmayacak

Teknolojik ürünlerden yaşlı bireylerin uzak durduğunu, akıllı telefon gibi cihazları kullanmakta güçlük çektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ertürk, şunları söyledi:

“İnternet, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu kursumuz ile de yaşlılarımızı yetkin, güvenli ve kendine güvenen internet kullanıcıları olmaları için motive etmeyi ve yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yaşlıların, aile ve arkadaşlarıyla düzenli telefon görüşmesi ya da görüntülü sohbetler yapması, onların ruh hallerini iyileştiriyor. Teknolojiyi kullanmak, insan işleyişini geliştirir ve ileri yaşlı bireylere kendine değer ve başarı duygusu verir. Yaşlı yetişkinler, akrabalarından bilgisayar ve internet alırlar ancak akrabalar hiçbir zaman yaşlılara bu teknolojileri kullanmayı öğretmek için yeterli sabır ve zamana sahip değildir. Onların teknolojiyle barışmasını sağlamak istiyoruz. Son kursumuz da ikinci dil öğrenmeyle ilgili olacak. İkinci bir dil öğrenmek, demans gelişme riskini azaltır. Dil kursumuz sayesinde yaşlılarımız, tamamen farklı bir dil sisteminde iletişim kuracak ve özgüvenleri artacak.”
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 15 12
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12