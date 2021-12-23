Yaşar’ın perileri namağlup 1. Lig’de

Yaşar Üniversitesi Basketbol Takımı, Kadın Basketbol 2. Ligi grup birinciliği maçlarında karşılaştığı 3 rakibini de mağlup ederek 1. Lig’e yükseldi.

Kadınlar kategorisinde toplam 31 takımın katıldığı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Spor Ligi kapsamında gerçekleştirilen Kadın Basketbol 2. Ligi’nde Yaşar Üniversitesi takımı, İzmir Kâtip Çelebi, İzmir Ekonomi ve Uşak üniversiteleri takımlarıyla karşılaştı. 20-21-22 Aralık’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Yaşar Üniversitesi, Ege derbilerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ni 80-47, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni 53-47 ve Uşak Üniversitesi’ni de 55-29’luk skorlarla mağlup ederek grup lideri olarak 1. Lig’e çıktı.

Akçay’dan ekip ruhu vurgusu

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Spor Aktiviteleri Sorumlusu Burak Akçay, “Üniversitemizde spor kültürü önemli bir yere sahip. Basketbolda şimdiye kadar disiplin ve başarısını kanıtlamış bir üniversitede olmaktan mutlu ve gururluyuz. Birçok tecrübeli oyuncumuz mezun olup aramızdan ayrıldı, ancak yeni katılan oyuncularımız ekip ruhuyla mücadele edip rakiplerini geride bırakarak bu başarıyı elde etti” dedi.