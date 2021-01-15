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Yaşar Üniversitesine im2020’de 8 ödül birden

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, TMMOB İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışmasına damga vurdu. Öğrencilerin lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen tasarım stüdyosu projelerinin değerlendirildiği yarışmada Yaşar Üniversitesi, 8 ödülle en fazla ödül kazanan üniversite oldu.

İZMİR 15.01.2021, 10:43
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Yaşar Üniversitesine im2020’de 8 ödül birden

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, TMMOB İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışmasına damga vurdu. Öğrencilerin lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen tasarım stüdyosu projelerinin değerlendirildiği yarışmada Yaşar Üniversitesi, 8 ödülle en fazla ödül kazanan üniversite oldu.

Her yıl farklı bir üniversitenin iç mimarlık bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışmasına, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden 5 kategoride toplam 510 proje ile katılım oldu. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, tasarım stüdyosu projeleri yıl kategorileri ve mobilya tasarımı kategorilerinde farklı dereceler olmak üzere toplam 8 ödül kazandı. Yaşar Üniversitesi, bu ödüllerle yarışmada en fazla ödül kazanan üniversite olmayı başardı.

Yarışma ile öğrencilerin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu oluşturmak, iç mimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak, içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak, iç mimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Yarışmada, her sınıftaki öğrencilerin o akademik yıl içinde tasarım stüdyolarında gerçekleştirdikleri projeler iki aşamada değerlendirildi. Projeler, her iki aşamada da özgünlük, yapı, sunum ve tasarım süreci olarak belirlenen dört temel kritere dayanarak ele alındı. İçmimarlar Odası Genel Başkanının da aralarında bulunduğu temsilciler ve alandaki akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle ödüller, bu yıl Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İşte ödül kazanan öğrenciler

İlk elemeyi geçerek 5 kategoride toplam 60 finalist arasında yer alan projelerin 14’ü Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları oldu. Yaşar Üniversitesi, bu alanda da ilk sırada yer aldı. Mobilya kategorisinde Berfin Lordoğlu ve Erva Turan’dan oluşan ekip, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfını desteklemek amacıyla yaptıkları çocuk mobilyası tasarımlarıyla birincilik ödülü kazanırken, Ayşenur Allı - Hazal Vecel’den oluşan ekibin tasarımı ise eşdeğer mansiyon ödülünü elde etti. Bu kategoride, Fatma Zehra Söylemezoğlu - Naz Baykuş, Öykü Soybelli - Zeynep Ucuzoğlu ise ön elemeyi geçerek ilk 12’ye giren diğer iki ekip oldu. Birinci sınıf proje stüdyosu kategorisinde üçüncülük ödülü Mihriban Demircan’ın olurken, Selin Yurdakul eşdeğer mansiyon ödülünü aldı, Ğemgin Akmeşe de ilk 12’ye giren bir diğer isim oldu. İkinci sınıf kategorisinde Efe Şenoğlu eşdeğer mansiyon ödülü kazandı. Üçüncü sınıf kategorisinde ise üçüncülük ödülü Ayşenur Allı ve Hazal Vecel’den oluşan ekibin olurken, Ayşenur Allı eşdeğer mansiyon ödülü, Berfin Lordoğlu ve Erva Turan’dan oluşan ekip yine bir diğer eşdeğer mansiyon ödülü kazandı. Bu kategoride Ece Kişioğlu - Bartu Mısırlı’dan oluşan ekip ile Erva Turan ilk 12’ye kalan diğer isimler oldu. Dördüncü sınıf kategorisinde de Ayşenur Umaç ilk 12’ye kalmayı başardı.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, “İç mimarlık alanında ulusal düzeyde, bu denli geniş katılımın olduğu bir öğrenci yarışmasının varlığı, meslek ve eğitim açısından çok değerli. Bölüm olarak, pandemi döneminin ağır koşullarına rağmen öğrencilerimizin meslekle ilgili şevk ve azimlerinin bir göstergesi olarak yarışmaya büyük ilgi göstermeleri ve bunun sonucunda önemli başarılar elde etmiş olmaları bizi çok gururlandırdı. Ödül almış, finalist olmuş ve yarışmaya katılmış olan tüm öğrencilerimizi bölümümüz adına içtenlikle kutluyorum” dedi.
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