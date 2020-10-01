Yaşar Üniversitesinden TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Destekleme Programı’nın Türkiye çapındaki 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi BİGG-Y, 2019/2. dönemini 5 projesine destek alarak başarıyla kapattı. Bilgi Teknolojileri ve Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, 11 girişimci ekibin projelerinin TÜBİTAK’a gönderildiğini belirterek, “Bu 11 projeden 5 tanesi, TÜBİTAK’tan tamamı geri ödemesiz 200’er bin TL’lik destek kazandı” dedi.

TÜBİTAK 1512 BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin TL hibe desteği veriyor. Programın Türkiye çapındaki 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi BİGG-Y, 2019/2. dönemini de başarıyla kapattı. Yaşar Üniversitesi BİGG-Y, yüzde 39 olan Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla projelerini gönderdiği 11 girişimciden 5’inin projesine destek alarak yüzde 46’lık başarı oranına ulaştı.

Akıllı tarımdan e-sağlık teknolojilerine kadar

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz döneminde 138 girişimci ekibin başvuruda bulunduğunu belirterek, “Bu ekiplerden uygun bulunan 55’inin, BİGG-Y kapsamında verilen eğitim ve mentörlük programından faydalanması sağlandı. Eğitim sürecinden sonra seçilen 11 girişimci ekibin proje bilgileri TÜBİTAK’a gönderildi. TÜBİTAK, bu 11 projeden 5 tanesini, tamamı geri ödemesiz 200 bin TL’lik destekle ödüllendirdi. Bu projeler, robotikten biyomalzeme teknolojilerine, akıllı ve temiz tarımdan e-sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda” dedi.

Güçlü iş birliği

BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, Yaşar Üniversitesinin; Celal Bayar, Adnan Menderes ve Katip Çelebi üniversiteleri ile sivil toplum kuruluşları, iş dünyası işbirliğiyle kurduğu özgün mekanizmayı hatırlatarak, “Tüm paydaşlarımız, iş fikri olan girişimcilere ulaşılması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentörlük hizmetlerinin verilmesi, iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil ediliyor. Bu güçlü iş birliği mekanizması başarıyı da beraberinde getiriyor” diye konuştu. Ayşe Şen, BIGG-Y’den destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva Kuluçka Merkezinde ücretsiz ofis, mentörlük ve girişimcilik eğitimlerinin de sağlandığını hatırlatarak, “Nesnelerin interneti ve büyük veri alanında teknoloji geliştiren Noderix A.Ş’den üniversiteler için akıllı arama motoru yazılımı yapan Univerlist’e, haritacılık alanında büyük yenilikler getiren Fieldtech’den mobil teknolojiler geliştiren Bitabak’a kadar pek çok girişimi bünyesinde barındıran Minerva, İzmir’in en aktif girişimcilik ekosistemlerinden biri olarak biliniyor” dedi.