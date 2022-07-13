Yaşar Üniversitesi’nde yapı sağlığı ve deprem izleme sistemi kuruldu

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, üniversite içinde bulunan binaların muhtemel deprem sonrası hasar tespitinin yapılması ve güvenliğinin belirlenmesi için yapı sağlığı ve deprem izleme sistemi kurdu.

Yapı sağlığı ve deprem izleme sistemini kuran Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, çeşitli sensörler aracılığıyla ölçümler yapılarak İzmir’i etkileyecek muhtemel bir deprem sonrasında kampüs binalarının güvenlik durumu belirlenecek. Sistemle, kampüsün yanı sıra, Bornova ve Bayraklı gibi yakın çevrede bulunan binaların hasar durumlarının belirlenmesi için de yerel yönetimlere veri sağlanacak.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Tüzün, İzmir için depremin en önemli doğal afetler arasında olduğunu vurgulayarak, kampüsteki T Blok binasına biri zemin diğer ikisi ise son katta olmak üzere üç adet ivmeölçer yerleştirdiklerini belirtti.

Dr. Tüzün, “Geçmiş depremlerden edinilen tecrübe göstermiştir ki deprem sonrası yapıların güvenliği ilk olarak belirlenmesi gereken noktalardan biri. Zira deprem sonrası binaların kullanılması konusu halkın hayatına nasıl devam edeceği ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi için önemli bir husus. Özellikle kritik yapıların deprem sonrası hasar durumunun belirlenmesi için geliştirilen en son teknolojilerden biri de yapı sağlığı ve deprem izleme sistemleridir. Söz konusu sistemler binaların çeşitli lokasyonlarına yerleştirilen ivmeölçerler ile binadan sürekli veri alınmasına dayanan ve muhtemel bir deprem sonrası ölçülen verilerle binanın deprem güvenliğinin belirlenmesi amacı ile geliştirilmiştir. Ayrıca bu sistemler sürekli aldıkları veriler ile bölgesel deprem izleme istasyonu olarak da çalışmaktadır. Böylece sistemin kurulduğu bölgedeki diğer binalar için de deprem güvenliğinin belirlenmesi için veri sağlanmış olmaktadır” dedi.

Sistemin İzmir’de yapı sağlığı ve deprem izleme alanında atılan önemli bir adım olduğunu ifade eden Dr. Tüzün, “Muhtemel bir deprem durumunda binalarının deprem sonrası kullanılabilirlikleri ve güvenlikleri hakkında hızlı, güvenilir ve yerinde ölçüme dayalı bilgiyi çok kısa sürede elde edeceğiz. Özellikle hastane, okul gibi kamu binalarına bu sistemlerin kurulması gerekiyor. Eğer bu sistemler kurulursa deprem sonrası binaların hizmet vermeye devam edip edemeyeceği çok kısa süre içinde belirlenebilecektir” diye konuştu.