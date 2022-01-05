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Yaşar Üniversitesinde lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınacak

Yaşar Üniversitesinde, kendini farklı alanlarda geliştirmek ve kariyerini yönlendirmek isteyen adaylar için farklı bilim dallarında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları için bahar dönemi lisansüstü eğitim başvuruları başladı. Programlarda, mühendislik alanlarından sanat ve tasarıma, hukuktan işletmeye geniş bir yelpazede eğitim olanağı bulunuyor.

İZMİR 05.01.2022, 10:00
Yaşar Üniversitesinde lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınacak

Yaşar Üniversitesinde, kendini farklı alanlarda geliştirmek ve kariyerini yönlendirmek isteyen adaylar için farklı bilim dallarında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları için bahar dönemi lisansüstü eğitim başvuruları başladı. Programlarda, mühendislik alanlarından sanat ve tasarıma, hukuktan işletmeye geniş bir yelpazede eğitim olanağı bulunuyor.

Yaşar Üniversitesinde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları için bahar dönemi lisansüstü eğitim başvurularının başladığı bildirildi. Programlarda, mühendislik alanlarından sanat ve tasarıma, hukuktan işletmeye geniş bir yelpazede eğitim olanağı bulunurken, kendini farklı alanlarda geliştirmek ve kariyerini yönlendirmek isteyen adaylar farklı bilim dallarında eğitimini tamamlayabilecek.

İçinde bulunulan bilgi çağında, yaşam boyu eğitimin öneminin daha da fazla ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yetkilileri, “Özellikle pandemi döneminde eğitimin ve bilginin önemini bir kere daha hissettik. Hızla değişen dünyada bilim ve teknoloji başta olmak üzere hayatın her alanında yeni buluşlar yapılıyor. Tüm kurumlar bilgiye erişmek ve en iyi kullanmak için çağa uygun stratejiler geliştiriyor. Bugün herkes, bilgiyi üreten, yöneten ve kullanan bireyler olmak zorunda. Eğitim de kabuk değiştiriyor. Özellikle lisansüstü eğitimde üniversitemiz gibi teknolojik olanakları sonuna kadar kullanan, öğrencilerini ve bilgiyi odak noktası yapan eğitim yöntemleri kullanan, sektörle sıkı ilişkiler içinde olan programlar tercih edilmeli” diye konuştu.

Yetkililer eğitim olanakları hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Sosyal bilimlere yönelik yüksek lisans programları; İşletme, Ekonomi, İletişim, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ile Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans programlarından oluşuyor. Uzaktan eğitimin önem kazandığı şu günlerde, İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olan e-MBA de işletme konusunda lisansüstü eğitimi yapmak isteyen sektör çalışanlarına önemli bir olanak sağlıyor. Yine sosyal alanlarda kendini akademik olarak geliştirmek isteyen adaylar içi özel hukuk, kamu hukuku, sanat ve tasarım, işletme ve finans doktora programları sunuluyor. Fen bilimleri alanına yönelik lisansüstü programlar ise Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık doktora ve yüksek lisansları ile İç Mimarlık, İşletme Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği yüksek lisans programları”

Yeni programlar

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yetkilileri, süreci devam eden yeni programlar hakkında ise “Günümüzde disiplinlerin arasındaki sınırlar yavaş yavaş kaybolmaya başladı ve klasik lisansüstü programlarının yenilikçi disiplinler arası programlar ile güncellenmesi ihtiyacını doğurdu. Bu yüzden enstitümüzde yapılan uzun soluklu çalışmalar sonucunda Yapay Zekâ Mühendisliği, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Kültür ve Sanat Yönetimi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği ile Müzik ve Sahne Sanatları konusunda yeni programlar tasarlandı. 2022 Güz Döneminde öğrenci almaya başlayacağımız bu programlar sayesinde çağımızın güncel problemlerine çözüm üreten, lisansüstü mezunları vermeyi planlıyoruz” dedi.

Başvurular 24 Ocak’a kadar devam ediyor

Sektöre ve akademik hayata katkıda bulunmayı ilke edinen Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne, 2021-2022 Bahar Dönemi için başvurular 24 Ocak 2022’ye kadar devam edecek. Yüksek lisans programlarında, burs imkânlarının yanı sıra ikili protokol anlaşması bulunan kurum çalışanlarına; eş, çocuk ve kardeşlerine de indirim seçenekleri sunuluyor. Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarının tümü ise gerekli değerlendirme koşullarına sahip öğrencilere tam burslu (ücretsiz) olarak sunuluyor. Lisansüstü programlarda, Erasmus değişim öğrencisi imkânı bulunmakla birlikte uluslararası değişim programlarıyla Avrupa dışından öğrenciler de yer alabiliyor.

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