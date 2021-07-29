Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Yaşar Üniversitesi ‘Tercih Danışma Günleri’ başladı. 13 Ağustos’a dek sürecek danışma günleri, hem Selçuk Yaşar Kampüsünde yüz yüze hem de https://aday.yasar.edu.tr/ internet sitesinden canlı sohbet özelliği ile hem de telefonla gerçekleşecek.

Yaşar Üniversitesi Tercih Danışma Günleri kapsamında, adaylar kampüs alanında, puanlar, bölümler, programlar ve tercihler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Üniversite adayları, tercih etmek istedikleri bölümler hakkında bilgilenirken puan ve okul sıralamasını nasıl yapmaları gerektiği hakkında danışmanlardan yardım alabilecek. Kampüste akademisyenlerle birebir görüşüp tercih etmeyi düşündükleri bölüm veya programlar hakkında bilgi alma şansına sahip olan adaylar, ayrıca 0232 570 71 72 numaralı telefondan veya https://aday.yasar.edu.tr/ adresinden canlı sohbet özelliği ile çevrimiçi tercih danışmanlığından da faydalanabilecek. Adayların üniversitedeki bölümler ve puanlar hakkında aklındaki tüm soru işaretlerine cevap bulacağı süreç, tercih süresinin bittiği 13 Ağustos’ta sona erecek.