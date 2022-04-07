Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın bahar konserine yoğun ilgi

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, bahar konserinde İzmirli sanatseverlerle buluştu. Konserde, müzik kariyerini Almanya’da sürdüren ünlü keman sanatçısı Önder Baloğlu, solist olarak yer aldı.

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, bu sezonun üçüncü konseri olan bahar konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon da dinleyicilerle buluştu. Konser öncesinde İzmirli müzikseverlere hitap eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “İzmir’de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan orkestramız, 2006 yılında oda orkestrası olarak kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın fikriyle kuruldu. Oda orkestramız zamanla gelişti ve bir senfoni orkestrasına dönüştü. Türkiye’de lisans düzeyinde müzik eğitimi veren iki vakıf üniversitesinden biri olduk bu da bizim için bir gurur kaynağıdır. Kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan orkestramız, bugüne kadar birçok kez çeşitli ortamlarda dinleyicileriyle buluştu. Bundan sonra da buluşmaya devam edecek” dedi.

Konserde, dünyanın dört bir yanında tanınmış müzisyenlerle çalışan ve konserlere imza atan keman sanatçısı Önder Baloğlu, solist olarak yer aldı. Baloğlu, keman repertuvarının en gözde eserlerinden Felix Mendelssohn Keman Konçertosunu solist olarak sanatseverlere sundu. Başarılı performansı dinleyiciler tarafından ayakta alkışlanan Baloğlu, tekrar sahneye gelerek, “Bu konser, iki yıl önce olacaktı; ancak malum pandemi koşulları nedeniyle gerçekleşemedi. Pandemiyi Almanya’da geçirirken, Gedik Sanat ile ‘Sözsüz Günlükler’ projesi gerçekleştirdik ve dünyanın her yerinde yaşayan 24 Türk bestecimize solo keman için minyatürler sipariş edip kaydını gerçekleştirdik” diyerek proje çerçevesinde besteci ve orkestra şefi Orhun Orhon’un kendisi için yazdığı minyatürü seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise Önder Baloğlu, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü 40. Senfonisini başkemancı pozisyonundan yöneterek bir ilke imza attı. Baloğlu ve orkestra üyelerinin başarılı performansları büyük beğeni kazandı.