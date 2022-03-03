Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluştu

Türkiye’den ve dünyadan ünlü solistlerle klasik müziğin seçkin eserlerini seslendiren Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, üniversitenin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sanatseverlerle buluştu. Şef Can Okan yönetimindeki konserde, opera sanatçısı soprano Görkem Ezgi Yıldırım solist olarak yer aldı.

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Şef Can Okan yönetimindeki bu sezonun ikinci konseriyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da dinleyicilerle buluştu. Yaşar Üniversitesi kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Görkem Ezgi Yıldırım solist olarak sahne aldı. Şef Can Okan yönetimindeki orkestra, konserin açılışında, besteci ve orkestra şefi Ferit Tüzün’ün bilinen son yapıtı olan ve Cumhuriyetin 50. yıl dönümü için bestelediği Söyleşi isimli eserini seslendirdi. Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, dünyaca ünlü bestecilerin Sihirli Flüt, Romeo ve Juliet, Sevil Berberi, Hoffmann’ın Masalları gibi operalarından aryalar seslendirirken, performansıyla İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestra, konserin ikinci bölümünde ise Antonin Dvorak’ın 9 No’lu Yeni Dünyadan Senfonisini çaldı. Orkestranın performansı, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

2006 yılında Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın fikriyle oda orkestrası olarak kurulan ve İzmir’de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneğini oluşturan senfoni orkestrası, kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunmaya devam ediyor. Orkestra, 6 Nisan 2022’de keman sanatçısı Önder Baloğlu’nun solist olarak yer alacağı Bahar Konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.