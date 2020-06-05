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Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası evlere konuk oluyor

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI, SALGIN NEDENİYLE EVDE KALANLARA DESTEK OLMAK İÇİN TÜM KONSER KAYITLARINI ONLİNE OLARAK ERİŞİME AÇARAK SOSYAL MEDYA KANALINDA YAYINLADI.

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası evlere konuk oluyor

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI, SALGIN NEDENİYLE EVDE KALANLARA DESTEK OLMAK İÇİN TÜM KONSER KAYITLARINI ONLİNE OLARAK ERİŞİME AÇARAK SOSYAL MEDYA KANALINDA YAYINLADI.

05 Haziran 2020 Cuma 10:41
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Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası evlere konuk oluyor

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, salgın nedeniyle evde kalanlara destek olmak için tüm konser kayıtlarını online olarak erişime açarak sosyal medya kanalında yayınladı. Sanatseverler, bu sezon gerçekleştirilen şefler Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Orhun Orhon ve Artun Hoinic yönetimindeki konserleri evlerinde izleyebiliyor.

İzmir’de, vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, kuruluşundan bu yana geçen 14 yılda kültürel hayatı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla dünyaca ünlü isimleri konuk ederek onlarca kez müzikseverlerle buluşturdu. Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalsa da bu süreçte evlerinde kalan müzikseverlere moral vermek ve müzik ziyafeti yaşatmak için bu yıl gerçekleşen dört konserinin kayıtlarını sosyal medya kanalı üzerinden yayınladı.

Birbirinden önemli şefler Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Orhun Orhon ve Artun Hoinic yönetimindeki konserlerde, Deniz Toygür Conus, Nil Kocamangil, Esra Mamaç, Pınar Dinçer, Emre Elivar, Inga Kancevica gibi dünya standartlarında sanatçılar müzikseverlerle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde buluşmuştu.

Konserlerde, solist sanatçılar ve orkestra Beethoven’dan Chopin’e, Schnittke’den Türkiye’deki en önemli bestecilerden İlhan Usmanbaş’a kadar birçok eseri seslendirdi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Can Özer, zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde, vatandaşlara sanatla destek vermek istediklerini belirterek, tüm müzikseverleri https://www.youtube.com/channel/UCw_ckKeAnqG5moxrUxpi7fA adresindeki konserleri izlemeye davet etti.

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