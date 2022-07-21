Yaşar Üniversitesi ilk 10’da

Yaşar Üniversitesi, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da, ‘Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması’nda da üst sıralarda yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2022 yayınlandı. Rapora göre Yaşar Üniversitesi, Vakıf Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralamasında ilk on içinde yer aldı.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenci katıldı. Hazırlanan raporda; “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyeti”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” gibi kategoriler yer aldı.

Yaşar Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının (TÜMA) 2022 yılı sonuçlarına göre “yüksek memnuniyet” ifade eden A grubunda değerlendirildi. Ayrıca vakıf üniversiteleri sıralamasında da 73 vakıf üniversitesi arasında 498 puan alarak ilk on içinde yer alma başarısını gösterdi.

Yiğitbaşı: "Eğitime yatırım geleceğe yatırım"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Üniversite olarak gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden, öğrencilerimize hitap eden en uygun çözümleri seçtik. Dijital Öğrenme Ekosistemimizi geliştirdik. Eğitimde dijital dönüşüm stratejimiz, teknolojiyle değişimin yanında geliştirme ilkeleri üzerine kurulu; ayrıca, akademik ve teknolojik alanlarda yaptığımız yatırımlarla uluslararası bir kent üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir. Bölgemizde tarımdan teknolojiye, girişimcilik ekosisteminden Ar-Ge merkezlerine kadar hemen her projede ortağız, iş birliği içindeyiz. Bu süreçlere davet ediliyoruz. Bunu kurumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Tüm bunlar bizi inovasyon ekosisteminin doğal paydaşı haline getirdi.’’

21 yılda pek çok başarı

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, üniversitelerin dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduklarını belirterek şunları vurguladı:

“Üniversitemizde, gündemdeki gelişmelere ve dönüşümlere hizmet eden önemli çalışmalar yürütüyoruz. 21 yıla pek çok başarı sığdırdık, her akademik yıl aramıza yeni katılan aydınlık beyinlerle büyüdük. Diploma eki ve AKTS etiketleri, CEA, MÜDEK ve İLEDAK akreditasyonları, Erasmus başarı öyküsü ve engelsiz kampüs ödülleri, spor takımlarımızın başarıları, kalite çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri bu kilometre taşlarından birkaçı. Hemen hemen tüm birimlerimizin akreditasyon ile ilgili çalışmaları sürüyor. Üniversitenin kalite sistemlerine ilişkin faaliyetlerini tasarlamak, yürütülmesine destek vermek ve izlemek amaçlarıyla Yaşar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü kuruldu. 21 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle devam edeceğiz. Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”