Yaşar Üniversitesi bünyesinde bu dersler herkese açık

Yaşar Üniversitesi; bilimsel birikimlerini, ders notlarını, kitaplarını, dersin sunum, görsel ve videolarını, "açık dersler" olarak hazırladığı eğitim ortamı üzerinden herkesin kullanımına sunuyor. Sunulan 20 derse Covid-19 salgını döneminde ilgi artarken, son 1,5 yıllık süreçte 5 bin 814 yeni kullanıcı kaydoldu ve açık derslerden 20 binin üzerinde sayfa görüntülemesi gerçekleşti.

Yaşar Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi vasıtasıyla "Açık Dersler; herkes için, her zaman, her yerde" ilkesiyle hazırladığı üniversite derslerini, halka açık olarak herkesin kullanımına uygun ve ücretsiz olarak sunuyor.

İnsanların istedikleri her yerden kaliteli eğitime erişebilmelerini sağlayan çevrim içi üniversite derslerine, dileyen herkes ulaşarak dersleri tamamladıktan sonra başarı koşullarına bağlı olarak sınav ya da uygulamalara girip sertifika alabiliyor.

Sitede 20 farklı ders bulunurken "Etik Kültürü" ve "Proje Kültürü" dersleri ise görme özürlüler için özel olarak tasarlanarak sunuluyor.

Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan, kitlesel açık çevrim içi derslerin dünya genelinde hızla yayıldığını belirtti.

Dersler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yasin Özarslan, "Yaşar Üniversitesi müfredatında yer alan kurumsal temel dersler, açık ders olarak sunuluyor. Davranış Bilimleri, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Teknoloji ve Toplum, Felsefe - Mantık, Araştırma Kültürü, Tasarım Kültürü gibi 20 ders, Türkçe ve İngilizce olarak kullanıma açık; ayrıca, Etik Kültürü ve Proje Kültürü dersleri, görme özürlüler için de özel olarak tasarlanarak sunuluyor. Şu ana kadar sunduğumuz 20 ders ile ilgili olarak salgının başladığı Mart 2020’den bu yana geçen süreçte 5 bin 814 yeni kullanıcı kaydoldu ve açık derslerden 20 binin üzerinde sayfa görüntülemesi gerçekleştirdi. Yeni katılımcıların çoğunluğunu Türkiye’den kullanıcılar oluştururken büyük bir kesimi de İngilizce olarak sunulan içeriklere ilgi gösteren farklı ülkelerden kayıtlanan kullanıcılar oluşturdu. 21. Yüzyıl becerileri bağlamında 2020-2025 stratejik planlama çalışmaların gündeme alınan Robotik, Yapay Zeka, Veri Analizi, Dijital Pazarlama, Kullanıcı Deneyimi, Bilgi İşlemsel Düşünme, Makine Öğrenmesi, Veri Görselleştirme, Programlama, Ekonometri gibi konulara yönelik kurumsal temel dersler havuzumuzu zenginleştirmeyi ve piyasa ihtiyaçlarına göre öğrenenlerimizin farkındalıkları artırmada yine öncü olma arzusundayız” dedi.

Doç. Dr. Özarslan, "Bunun son örneği olarak Yaşar Üniversitesi himayesinde TÜBİTAK 3501 projesi kapsamında geliştirilen Yabancılara Temel Düzey A1Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemi ’Türkçe Öğreniyorum’dur. Bu uygulama, Türkiye’ye eğitim ve seyahat için gelmek, ülkemizle iş birliği yapmak isteyenlere ücretsiz olarak temel seviyede Türkçe öğrenme imkanı sunulan açık ve uzaktan eğitim felsefesine uygun olarak geliştirilmiş ’Uyarlanabilir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders’ uygulamasıdır. Sistemi, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek veya öğretmek isteyen herkes https://turkish.yasar.edu.tr/ adresinden kayıt olarak kullanabilir" şeklinde konuştu.