Yaşar Üniversitesi Agroexpo’ya katıldı

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2-6 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Agroexpo 17. Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin standını ve diğer katılımcıları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Yaşar Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılında ilk kez öğrenci kabul ettiği Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2-6 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen, Agroexpo 17. Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı. Fuarda yeni açılan Tarım Ekonomisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümleri’nin tanıtımı yapıldı. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, sektörün önde gelen firmalarıyla görüş alışverişinde de bulundu, üniversitenin Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri de fuarda sektör yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda tarım sanayisine yönelik makine ve teknoloji geliştirme, inovasyon gibi alanlarda kamu, sanayici ve üniversite iş birliği çerçevesinde proje hazırlamak ve yürütmek isteyen firmalara Yaşar Üniversitesi’nin çalışmaları ve hibe destek programları hakkında bilgiler verildi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Agroexpo 17. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın ülkemizin önemli fuarlarından biri olduğunu, karşılıklı iş görüşmesi ve anlaşmalar yapma imkanı sunduğunu söyleyerek, “Tarım ve hayvancılık bizim yüzyıllardır kültürümüzde olan çok geniş bir üretim sektörü. Başka birçok sektörü ve üretimi de tetikleyen, ülke ekonomisine yön veren bir sektör. Biz de mühendislik alanında bütüncül bir bakış açısıyla ihtiyaç duyulan bu eksikleri giderecek akademik ve sektörel çalışmalarla, iş birlikleriyle, projelerle ve nitelikli mezunlarla sektöre yön vererek ivme kazandırma hedefindeyiz” dedi.

Tarımda dünya lideri Wageningen Üniversitesi ile ortak projeler

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak halihazırda devam eden birçok iş birliği olduğunu belirten Yiğitbaşı, “Yaşar Üniversitesi, Impact Hub İstanbul ile 2021-2023 döneminde EIT Food Hub Türkiye olarak EIT Food faaliyetlerini yürütmekteyiz. EIT Food, gıda sistemini daha sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir hale getirmek amacıyla çalışan Avrupa’nın önde gelen gıda inovasyon girişimidir. Aynı şekilde Hollanda’da tarım ve gıda teknolojilerinde dünya lideri Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi (WUR) ile ortak çalışmalarımız ve ortak projelerimiz devam etmekte” şeklinde konuştu.

Fakülte öğrencilerini tarım alanında en yenilikçi ve yetkin bilgilerle donatmak istediklerini aktaran Yiğitbaşı, şunları söyledi: “Tarım 4.0 uygulamaları ile inovasyona ve bilgiye dayalı bir ekonomi ile verimlilik artışı sağlanması ve tarımda optimum üretim seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir. Dijitalleşen tarım uygulamaları, uzaktan yönetilebilen araçlar, oluşturulan bilgi sistemi, yapay zeka destekli makineler, Tarım 4.0’ın kapsamına girmektedir. Üniversite olarak fakülte mezunlarımızın, ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, yenilenebilir enerji, kırsal kalkınma, tesis tasarımı, tarım-gıda tedarik zinciri planlama ve yönetimi ile akıllı ve hassas tarım teknolojilerinin kullanımına yönelik bilgi ve beceri sahibi olmasını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra etik değerler, tarım-gıda hukuku, gıda güvenliği ve güvencesi, kalite kültürü ve sosyokültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, sıfır atık, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmalarını arzu ediyoruz.”