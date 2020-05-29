Yaşam Ayavefe’den “Yeşil İklim Dünyası” projesi

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve ihtiyaç sahiplerine yaptıklarıyla isminden sıkça bahsettiren İzmirli iş insanı Yaşam Ayavefe, şimdi de “Yeşil İklim Dünyası” projesi için start verdi. Londra, Kıbrıs ve İzmir arası mekik dokuyan Ayavefe, gezegendeki yaşamı iyileştirmek için dünyanın birçok noktasına çöp geri dönüşüm merkezi kurmaya başladı.

Son 17 yıldır yatırımla uğraşan ve temiz bir dünya sloganıyla hareket eden İzmirli iş adamı Yaşam Ayavefe, şimdi de Yeşil İklim Dünyası projesi ile dikkat çekiyor. İş hayatı boyunca Londra, Kıbrıs ve İzmir arası mekik dokuyan Ayavefe, çevre kirliliğini biraz olsun azaltmak için tüm çevreciler gibi elini taşın altına koyarak büyük bir yatırım yaptığını belirtti. Biriken çöplerin yüksek ısı üreten fırınlarda yakılması ve ortaya çıkan karbondioksit miktarının fazlasını ise dikilecek ağaçlarla nötrlemeye çalışacaklarını belirten Ayavefe, “Yeşil İklim Dünyası, gezegenimizdeki yaşamı iyileştirmeyi amaçlayan bir projedir. Bir çöp geri dönüşüm merkezi geliştireceğiz. Çöp yakılarak tamamen yok edilecek ve karşılığında merkezden CO2 emisyonunu nötralize edecek kadar ağaç dikeceğiz. Hedefimiz, çöp geri dönüşüm merkezinde üretilen karbondioksit miktarından çok daha fazla miktarda oksijen üretecek ağaçlar dikmektir. Ağaçlar tarafından üretilecek tüm fazla oksijen için, kullanıcılarımız ağımız üzerinden wgreeclimate (WGC) jetonlarımızla ödüllendirilecektir. Amaç, gezegenimizdeki çöp miktarını azaltırken çok daha fazla oksijen üretmektir. Kullanıcılar, WGC jetonlarını, birden fazla cihazda kullanılabilecek özel olarak tasarlanmış Yeşil İklim Dünyası uygulamasıyla kullanabilecektir. Yeşil İklim Dünyası uygulaması, kullanıcılara cüzdan görevi görmek üzere tasarlanmıştır. Benzersiz bir cüzdan oluşturmak için her bireyin uygulamayı indirmesi ve telefon numarasını kaydetmesi gerekir. Gelecekte bu uygulamanın kullanıcıları, atmosferik sensörlerden blok zincirine gönderilen bilgiler üzerinde gerçek yaşam güncellemelerine sahip olacaklar. Mevcut olacak sensörlerden gelen bilgiler CO2/O2 sıcaklık ve nem konsantrasyonlarıdır. Uygulama içerisinde müşterilerin karşılaşabileceği her türlü konuda ’müşteri ilişkileri’ desteği verilmektedir. Ayrıca, müşteriler sosyal medya hesapları aracılığıyla desteğe kolayca erişebilirler” dedi.