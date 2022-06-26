Yaralı yavru domuz tedavi altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Seferihisar’da bir aracın çarptığı tahmin edilen yavru domuzu tedavi altına aldı. Yaralı hayvan tedavisi tamamlandıktan sonra, doğal yaşam alanına bırakılacak.

Sokak hayvanlarını tedavi ederek sağlığına kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez de yavru bir domuz için seferber oldu. Seferihisar’da bir aracın çarptığı tahmin edilen erkek yavru domuz, gelen ihbar üzerine acil müdahale ekipleri tarafından Bornova Gökdere’deki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsüne götürülerek tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, yavru domuzda trafik kazası sonrası travma geliştiğini ve buna uygun koruyucu tedavi prosedürlerini uyguladıklarını söyledi. Tedavinin sürdüğünü belirten Polat, yaban hayvanlarına yönelik bu tür durumlarla karşılaşılması halinde önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğini söyledi. Onlara ulaşılamaması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapılabileceğini de ifade eden Polat, “Toplumda yaşamı birlikte sürdürdüğümüz tüm canlılara karşı bizim bir sorumluluğumuz var. Bu canlıların bu tür sorunlarla karşılaşması halinde lütfen bizlere bildirin” dedi.

“Uygun cerrahi müdahaleleri yaptık”

Veteriner hekim Devran Aydın da yavru domuzun kalçasında kırık olduğunu belirlediklerini söyledi. Uyluk kemiğinin de kalça ile bağlantısının koptuğunu ifade eden Aydın, “Uyguladığımız tedavi ile bacağın kalça ile olan bağlantısını yeniden sağladık. Sürtünmeden dolayı yaraları var. Biz uygun cerrahi müdahaleleri yaptık. İyileşmesi için gözetimimiz altında tedavisi sürüyor” diye konuştu.

Yavru domuz tedavisi tamamlandıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğal yaşam alanına bırakılacak.