Yaralı martıya jandarmadan yardım eli

Urla’da jandarma ekipleri görev esnasında yol kenarında uçamayan, yaralı martıya şefkatli ellerini uzattı.

Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan jandarma personeli, yol üzerinde yaralı bir martının olduğunu fark etti. Martının kanadının kırık olduğu için uçamadığını gören jandarma görevlileri, yaralı martıyı Urla Hayvan Koruma Bakımevi veterinerine teslim etti.