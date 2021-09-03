Windsurf Mücadelesi Çeşme’de başladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Windsurf Mücadelesi, Çeşme Belediyesi’nin desteği ile Çağla Kubat Windsurf Akademi’de bugün başladı. Üç gün sürecek mücadele 5 Eylül Pazar günü sona erecek.

Eğitimde eşitliği sağlamak, desteklenmesi gereken başarılı öğrenciler için burs imkanı oluşturarak sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda bir arada olup toplumsal gelişmenin yapı taşlarını oluşturmayı hedeflemekte olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bu yıl eğitime destek için Alaçatı rüzgarının gücünden yararlanıyor.

Etkinlikte 11, 13, 17 ve 21 yaş kategorilerinde çocuk ve genç yarışların yanında, yeni bir olimpik kategori olan FOİL’in gençlik sınıflarının Türkiye’de ilk yarışlarıyla bir görsel şölen yaşanacak.

2011 yılında spor kulübünü kurduğu günden beri çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek için çocuk windsurf yarışları yaparak hem spora katkı hem toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen Windsurf Akademi’nin sahibi milli sörfçü Çağla Kubat Diaz, “Yıllardır kulübümüz pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu yarış ise bizim için çok farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu yıl tüm bu başarıları kazandığımız ve yaşamaktan çok keyif aldığım Çeşme’mizin gençlerinin eğitimine katkı sağlayacağız. Bu yarışta geçen yıl kaybettiğimiz kulüp antrenörümüz ve çok yakın dostum Talat Aşıkoğlu’nu anmak için tüm sörfçüler birlikte bir geçiş yapacağımız için ayrıca çok duygulanıyorum ve benim için çok daha derin bir anlam taşıyor” dedi.

Kubat, “Yarışa hazırlık sürecinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin özverili ekibiyle birlikte çalışmaktan çok keyif aldım. Umarım uzun yıllar devam edecek bir etkinlik olur. Destekleri için Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Belediye Başkanımız Ekrem Oran, Kaymakamımız Ünal Çakıcı ve katılım gösteren tüm sporcu ve onların ailelerine şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.

ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Yasemin Ahılık ise, “Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkarak genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla ilkini düzenleyeceğimiz ’Windsurf Mücadelesi’ etkinliğine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.