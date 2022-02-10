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"We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı" İzmir’de ilk kez düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarının tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Soyer, “İnanıyorum ki bu güzel fuar, birçok iş birliği ve anlaşmayı da beraberinde getirecek, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, atık yönetimi gibi alanlarda ülkemizde bir uyanış, farkındalık oluşturacak” dedi.

İZMİR 10.02.2022, 17:50
"We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı" İzmir’de ilk kez düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarının tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Soyer, “İnanıyorum ki bu güzel fuar, birçok iş birliği ve anlaşmayı da beraberinde getirecek, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, atık yönetimi gibi alanlarda ülkemizde bir uyanış, farkındalık oluşturacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 12-14 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarının tanıtım toplantısına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuarın tanıtım toplantısında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen ve geri dönüşüm sektörü temsilcileri de yer aldı.

"İklim krizinin sonucunda dünyamızla birlikte biz de hastalanıyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, insanların doğadan üstün bir güçmüş gibi doğaya hükmetmeye çalıştığını ifade ederek, “İklim krizinin sonucunda dünyamızla birlikte biz de hastalanıyoruz. Bu zihin tutulmasından, çok büyük gibi görünen bu sorundan aslında düşünme biçimimizi değiştirerek kurtulabiliriz. We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarımız, işte böyle bir düşünce değişiminin örneği olan ‘döngüsel ekonomi’ kavramının bir sonucu. Döngüsel ekonominin değerini; ancak tüketim sonucu ortaya çıkan atıkları tekrar üretimde kullanarak anlatabiliriz. Bu yüzden, We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, bizim için çok büyük bir fırsat. Sektörün önde gelen geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, atık su, kirlilik kontrol firmaları gibi birçok şirket fuarımızda yer alacak. Atık yönetimi, sıfır atık projeleri, geri dönüşüm teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamaların sergileneceği bu fuar, döngüsel düşünmenin bir ürünü. İnanıyorum ki bu güzel fuar, birçok iş birliğini ve anlaşmayı da beraberinde getirecek ve dahası bir uyanış farkındalık oluşturacak” dedi.

"Sadece yüzde 10 ekonomiye kazandırılıyor"

Geri dönüşüm endüstrisinin milyonlarca insana istihdam sağladığını ifade eden Soyer, “İzmir’de her yıl 700 bin tonun üzerinde ekonomik değere sahip atık üretiliyor; fakat bu atıkların sadece yüzde 10’luk kısmı ekonomiye kazandırılıyor. Sadece çevresel açıdan değil, ekonominin gelişmesi için de bu oranı artırmak zorundayız. Evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması ve endüstriyel simbiyoz, İzmir’de daha çok atığı ekonomiye kazandırmak için iki temel önceliğimiz” diye konuştu.

Yorgancılar: "Sadece İzmir için değil dünya için de son derece önemli"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Uluslararası fuarıyla marka oluşturan İzmirimiz Fuar İzmir’le çok daha profesyonel adımlar atıyor. We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı sadece İzmir için değil tüm dünya için son derece önemli. Dünya değişiyor, dönüşüyor, kaynaklarımız sınırsız değil. Sahip olduğumuz kaynaklara maksimum hassasiyet göstermeliyiz. Atıkların da geri dönüşümle sisteme kazandırılması gereken bir süreç yaşıyoruz” dedi.

Özpoyraz: “Çok önemsiyorum”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, “Doğayı ve tüm kaynakları gelecek nesillerden ödünç aldığımız bir süreçten geçiyoruz. We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nın gelecek nesiller için yapacağı katkıyı çok önemsiyorum. İzmir Ticaret Odası olarak tüm desteği vermeye gayret ettik, vermeye de devam edeceğiz. Teşviklerimizi de sürdüreceğiz” diye konuştu.

Fuarda yer alacak laboratuvar ve firmalar

Fuarda; atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama, taşıma, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları ile plastik hammadde şirketleri yer alacak.

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