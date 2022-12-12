Voleybolda yeni lider Göztepe

TVF Kadınlar 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol, sahasında Yeşilyurt’u 3-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibi lider yapan en büyük faktör ise ezeli rakibi Karşıyaka’nın lideri devirmesi oldu.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, 10. hafta mücadelesinde sahasında Yeşilyurt’u konuk etti. İzmir temsilcisi, müsabakaya hızlı başladı ve ilk seti 25-16 kazandı. Karşılaşmaya ortak olmak isteyen Yeşilyurt, ikinci seti 25-20 kazanarak skora denge getirdi ve 1-1 oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alan Göz-Göz, kalan setleri 25-18 ve 25-16’lık skorlarla geçerek mücadeleyi 3-1 kazanan taraf oldu. Böylelikle sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Karşıyaka’nın da lider Edremit Bld. Altınoluk’u mağlup etmesinden dolayı puanını 26’ya çıkardı ve ligin yeni lideri oldu.