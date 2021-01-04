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Villarima Kaleköy projesi hayata geçiyor

Covid-19 süreci inşaat sektöründe de dinamikleri ve öncelikleri değiştirdi ve doğayla dost projeler öne çıktı. Bundan yola çıkan Rimay İnşaat, Menemen Villakent’te 31 bin metrekare arazide 150 bağımsız bölümden oluşan ‘Villarima Kaleköy’ projesini hayata geçiriyor.

İZMİR 04.01.2021, 11:37
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Villarima Kaleköy projesi hayata geçiyor

Covid-19 süreci inşaat sektöründe de dinamikleri ve öncelikleri değiştirdi ve doğayla dost projeler öne çıktı. Bundan yola çıkan Rimay İnşaat, Menemen Villakent’te 31 bin metrekare arazide 150 bağımsız bölümden oluşan ‘Villarima Kaleköy’ projesini hayata geçiriyor.

İzmir’in genç iş adamlarından Mehmet Cem Şişman tarafından İzmir’e farklı bir doku katmak anlayışı ile kurulan Rimay İnşaat, 2018 yılından itibaren aktif faaliyet gösteriyor ve lüks konut sektöründe fark oluşturuyor. Genç bir inşaat şirketi olmasına rağmen iddialı girişimleri ile sektörün ülke ve kent çapında değişen dinamiklerine inovatif çözümler sunan Rimay İnşaat, Seyrek’te inşasını tamamladığı butik konut projelerinden sonra, Villakent’teki eşsiz villa projesi Villarima’yı İzmirliler ile buluşturuyor.

Yüzde 85’i yeşil alanlara ayrılmış bir mahalle

Rimay İnşaatın kendi arsası üzerine ve tamamen kendi öz sermayesi ile yaptığı Villarima Kaleköy projesi çok ayrıcalıklı, yemyeşil bahçeler arasında nefes alınabilen, şehirden kopmadan doğayla baş başa bir yaşam sunuyor. Proje bünyesinde müstakil villalar, ikiz villalar, özel terası ve bağımsız girişleri olan 2 veya 3 katlı villalar olmak üzere alternatif modeller barındırıyor.

Ülkemizin seçkin devlet üniversitelerinde istatistik ve ekonomi alanlarında öğrenim gören, yıllarca sektörün önde gelen yapı şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev alan Rimay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cem Şişman, alanında uzman kadrosu ile birlikte, yeni nesil inşaat anlayışı temelinde ürettikleri projelerinden ve şirketinden şöyle bahsetti: “Doğru hamlelerle kontrollü büyümeyi hedef alıyoruz, yıllara endeksli periyodik gelişim planlarımız hazır, sektörden öğrendiklerimizi sahada tecrübe ettik, şimdi özünde dev bir proje olan Villarima ile İzmir’de fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Covid-19 süreci inşaat sektöründe dengeleri değiştirmişti, üzerine kentimizde meydana gelen deprem afeti de herkes için sarsıcı oldu. Hepimizin satın alma öncelikleri değişti, farkındalıklar oluştu ve yeni gereksinimler ortaya çıktı. Biz bu beklentiye cevap vermek adına Villarima projemizde yeni normale uygun sosyal alanlar inşa ediyoruz. Her hane için kendine ait bir bahçe, sadece hane halkının kullanacağı girişler oluşturduk. Homeofis olarak kullanılabilecek alanlar ile site sakinlerine çalışma alanları oluşturduk. Hızlı şehirleşmenin sonucu olarak, doğaya duyulan bir özlem var, Villarima’nın da geniş bahçeleri ve peyzaj alanları olması ile birlikte bulunduğu mahallenin yüzde 85’in yeşil alandan oluşması misafirlerimizi büyüleyen detaylardan. Tüm bunlara ek olarak; ülkemizin bir deprem kuşağı üzerinde konumlandığını biliyoruz ve tüm projelerimizde arsa seçiminden, malzeme kalitesine kadar her detayda bu bilinçle hareket ediyoruz. Projelerimizle ilgilenen herkese bu konuda şeffaf davranıp istedikleri tüm doneleri gönül rahatlığı ile sunuyoruz.”

Villarima Kaleköy projesinin, insan odaklı ve çevreci konsept proje olmasıyla fark oluşturduğunu belirten Şişman, “Villarima Kaleköy sadece villa bahçelerindeki yeşil alanlarla, ortak iç bahçelerle değil, hemen önünde yer alan 45 bin metrekarelik park ve 20 yıllık ağaçlardan oluşan koru ile de doğayı evinize taşıyor. Bölgenin en temiz havasının bulunduğu lokasyonda konumlanan, tüm odalarında sanki bir ormanın içindeymişsiniz hissi uyandıran manzaraya sahip” dedi.

Villarima Kaleköy, ödüllü tasarımcılarının imzasını taşıyan; yaz-kış yaşayabileceğiniz kadar şehre yakın, Karıyaka’ya da Foça’ya da 20 dakika mesafede toplu taşımaya, eğitim ve sağlık kurumlarına yakın çocuklarınızın yemyeşil bahçelerde özgürce oynayacakları bir villa projesi. Alaçatı’dan getirilen taşlarla bezenmiş bina cepheleri, villaları birbirinden ayıran Foça taşı bahçe duvarları, peyzaj ögeleriyle zenginleştirilmiş taş duvarlar, samimi mahalle kültürünü yansıtmanın yanı sıra bir arada yaşamak isteyen geniş aileler için de huzurlu ve ferah bir ortam sağlıyor. Villarima Kaleköy, Villakent’in tamamına hitap eden çarşı alanı ile de bölgenin günlük alışveriş ve sosyalleşme ihtiyacına da çözüm sağlıyor.

Erken teslim, hemen tapu fırsatı

Erken teslim ve villa arsalarının kendilerinin olduğu için hemen tapu fırsatı sunduklarını söyleyen Rimay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cem Şişman, “Güzel İzmir’e yakışan çok güzel bir proje inşa ediyoruz. Ege’ye has ağaçlar ve bitkilerle süslenen projemiz İzmir’in yanı başında yaz-kış yaşanabilecek bir merkez olacak. İzmir’in değer kazanan semtlerinden Villakent’te; Ege ve Akdeniz’in tarihi güzelliklerini modern mimariyle birleştirdik. Bütün evler güneye bakıyor. Kalitesi, konumu ve konforuna göre daha makul, ulaşılabilir bir fiyat politikası izledik. Depremden sonra bahçeli müstakil konutlara talep yoğunluğundan dolayı erken teslim yapacağız” dedi.
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