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Vekil Bekle 2020’yi değerlendirdi

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına dair duygu ve düşüncelerini içeren bir mesaj yayımladı.

İZMİR 31.12.2020, 09:41
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Vekil Bekle 2020’yi değerlendirdi

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına dair duygu ve düşüncelerini içeren bir mesaj yayımladı.

2020’nin son gününde bir mesaj yayımlayan AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, 2021 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti. Bekle, Türkiye’nin 2020 yılında yaşanan zorluklarla baş edebilme gücünü tüm dünyaya gösterdiğini, milli birlik ve beraberliğin bu gücün en önemli kaynağı olduğuna dikkat çekti. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “2020 yılı sadece ülkemiz için değil, tüm dünya ülkeleri için zorlu bir yıl oldu. Neredeyse bir yıldır mücadele ettiğimiz Covid-19 salgını, İzmir’imizi sarsan deprem afeti uğurladığımız yıla damgasını vururken hepimiz anladık ki; en büyük nimetimiz sağlığımız ve birliğimiz. İnşallah, hep birlikte Türkiye olmayı başardığımız bu zorlu sürecin de sonuna yaklaşıyoruz. 19 yıldır nasıl darbeciyle, hainle, içeriden ve dışarıdan bizi kuşatmaya çalışan çetelerle mücadele edip oyunlarını tersine çevirmeyi başardıysak bu illeti de yenecek güçteyiz. Biz, hep birlikte Türkiye oldukça aksi mümkün değil. Bu nedenle, kenetlenmeye, dayanışmaya devam edecek, gücümüze inanarak hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Böyle oldukça, karşılaştığımız her zorluğu yendikçe daha da güçlü olduğumuzu unutmamalıyız.”

"Üreten ve güçlü Türkiye’nin yolu açık"

Türkiye’nin geçmişin ihmal ve zorluklarına rağmen hızla üreten ve gelişen bir çizgi yakaladığını ve yolunun açık olduğunu belirten Cemal Bekle sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz, son 20 yılda hiç olmadığı kadar büyük adımlarla büyüdü. İstikrar ve huzurun tesisi, bağımsız ve güçlü Türkiye’nin inşası için gece gündüz demeden çalıştık. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılında da şartlar ne olursa olsun milletimizin refahı ve geleceği için üretmeye, yatırım yapmaya devam ettik. Her bir vatandaşımızın talebini, ihtiyacını ve kaygısını gidermek önceliğimiz oldu, olmaya devam edecek. Bugün en gelişmiş dünya ülkelerinden çok daha başarılı bir şekilde kriz yönetebiliyor, engelleri aşabiliyor ve bunu yaparken de hedeflerimize giden yolda hizmet üretebiliyorsak bu bize inanan milletimiz sayesindedir. 2021 yılında da rotamızı değiştirmeden yolumuza bakacak; mazlumla kucaklaşmaya, milletimizi baş tacı etmeye, örnek iş ve projelere imza atmaya devam edeceğiz. Biz karamsarlığa ve ümitsizliğe geçit vermeyen bir tarihe sahip, her zaman gayesini ve kararlılığını muhafaza edebilmiş bir milletiz. İnanıyorum ki; bu gücümüz, yeni yılda da bizi çok daha ileriye taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum.”
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