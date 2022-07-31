Varhan: "Görevi doğru zamanda bıraktığımı düşünüyorum"

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığını bırakan Soner Varhan, "Yoruldum. Bir insanın yorulması için çalışması gerekir. Çok çalışmışım ki yoruldum. Bu işi benden daha iyi yapacak, daha enerjik birisi göreve gelsin istedim. Ben, doğru bir zamanda görevimi bıraktığımı düşünüyorum" dedi.

Geçen Pazartesi günü bir açıklama yaparak 2019 yılı ağustos ayından beri yürüttüğü Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı görevini bırakan Soner Varhan, görevi bırakmasının ardında bir şey aranmaması gerektiğinin altını çizerek "Üzerine basa basa söylüyorum; hiç kimseye kırgınlığım yok. Benim şahsi olarak aldığım bir karardır. Ben, doğru bir zamanda görevimi bıraktığımı düşünüyorum" diye konuştu.

"Desteğim sonsuz"

Görevi bırakmasının ardından yönetim kurulunun toplanarak yeni başkanı seçmesinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Varhan, "Eğer olağanüstü kongreye gitmiş olsaydık bu süreçte yeni bir takım yapmak, teknik ekiple anlaşmak yeni yönetimi çok zorlayacaktı. Bu da Alaçatıspor camiasına zarar verecekti. Ben, Alaçatıspor’a faydalı olmak için göreve gelmiştim. Görevden ayrılırken de faydalı olmak istedim. Ozan Gençalp kardeşim kulüp başkanıdır. Ben görevdeyken de beraber çalıştık. Tüm yönetime desteğimin sonsuz olduğunu söylüyorum. Bunu da zaten görecekler. Lafta kalmayacak. Bana soracakları bir şey varsa telefonun ucundayım. Yeni başkanı ve yönetimi zorda bırakmayacak şekilde tesisiyle, malzemesiyle hatta yapacakları transferlerin bütçesi ile kulüp başkanlığımı devrettim" diye belirtti.

"BAL’da, tarihimizde ilk defa bu kadar puan topladık"

Görev yaptığı süre içinde yönetim kurulu ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Soner Varhan, "Biz, 2019 yılının ağustos ayında olağanüstü kongreyle işbaşına geldik. Yaklaşık bir ay içerisinde teknik ekip, kadronun oluşturulması, bürokratik işler, malzeme alımı, antrenman ve kampı bitirerek Süper Amatör Lig’de sezona başladık. Kötü başladığımız sezonun sonunda 1 puan farkla ikinci olarak sezonu tamamladık. Play-off maçlarına kaldık. Play-off oynayacağımız haftada pandemi süreci başladı ve maçlar oynanamadı. Federasyonun aldığı kararla 1. ve 2. olan takımlar Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıktı. Biz de tarihimizde ikinci kez BAL’a çıkmış olduk. Pandemi nedeniyle bir sezon maçları oynayamadık ama haklarımız korundu. 2020-2021 sezonunda çok zorlu bir lige başladık. Şanssızlıklar yaşasak da iyi gittik. Yanlış kararların verildiği maçlar oldu. Son 2 haftaya kadar şampiyonluğu zorladık. BAL’da, tarihimizde ilk defa sportif başarı göstererek bu kadar puan topladık. Sezonun bitiminde de statü gereği play-off oynadık. Play-off’dan da alnımızın akıyla çıktık" diye konuştu.

"Tesislerimizi yeniledik"

Kötü durumdaki tesislerin de yenilendiğini anlatan Varhan, şöyle devam etti: "Görev yaptığım süre içerisinde tesislerimizi bitirdik. Tesisimiz; restoranı, kafesi, odaları, hakem odaları, bayan hakem odası, misafir takım odası ile kullanıma hazır durumda. Ayrıca sahamızı Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü olarak Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğünden resmen kiraladık. Daha önce muallak olan kullanım hakkını kiralama yoluyla resmileştirmiş olduk. Sponsorluklar ile ilgili çalışmalar yaptık. Bazılarında çok başarılı olduk. Bazılarında olamadık."

"Başarılı olacağına inancım tam"

Görevi doğru zamanda bıraktığını düşündüğünü yineleyen Varhan, "Bu işi benden daha iyi yapacak, daha enerjik birisi göreve gelsin istedim. Bu da Ozan Gençalp kardeşimdir. Buna yönetim de karar verdi. Ozan kardeşim bu görevi kabul etti. Başarılı olacağına inancım tam. Soner Varhan olarak desteğim her zaman devam edecek. Ben de aileme daha fazla zaman ayırma imkanı bulacağım. İşimle daha fazla ilgilenebileceğim. Doğru zamanda doğru karar verdiğime inanıyorum" sözlerine yer verdi.

"Camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım"

Varhan, "Çeşme Belediye Başkanı her anlamda bize destek verdi. Desteği için teşekkürü borç bilirim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kişisel çabalarının da gerçekten takdir edilmesi gerekir. Hep beraber çalıştık. Kendimize göre başarılı olduğumuz işler olduğu gibi başaramadığımız işler de oldu. Doğru kararlar aldık. Zaman zaman yanlış aldığımız kararlar da olabilir. Yanlışlarımızı düzeltmeye çalıştık. Camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Kulüpte maddiyata dayalı değil, saygıya ve sevgiye dayalı, arkadaşlığa dayalı bir ortam oluşturmaya çalıştık. Teknik heyetimizle, futbolcularımızla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdik. Bazen yönetici, bazen de abi-kardeş olduk. Sosyal yaşamlarına, şahsi yaşamlarına katkı sağlamaya çalıştık. Futbolcularımızın birbirlerine uyum göstermelerine önem verdik. Yeni kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuz, inanıyorum ki benden daha iyisini yapacaktır. Kulüpte görev yaptığım süre içinde, siyasi bir partinin belediye meclis üyesi olmama rağmen kulüpte hiçbir zaman siyaset yapmadım. Siyaset yaptığımı hiç kimse söyleyemez. Tüm Alaçatıspor camiasına siyasi kimliğimin dışında baktım. Hiçbir zaman siyasi gözle bakmadım. Hiç kimsenin de siyasi gözle bakmasına müsaade etmedim" diyerek açıklamasını tamamladı.