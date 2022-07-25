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Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kulüp başkanlığı görevinden ayrıldı.

İZMİR 25.07.2022, 11:35
Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kulüp başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yılından bu tarafa Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olan Soner Varhan’ın, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün sosyal medya hesabından da bir açıklama yapılarak, "2019 yılından beri kulübümüzün başkanlık görevini sürdüren Soner Varhan, şahsi sebeplerden dolayı yönetim kurulu başkanlığı görevini bıraktığını açıklamıştır. Yönetim kurulu toplantısının ardından kulüp planlaması hakkında basın açıklaması yapılacaktır" denildi.

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