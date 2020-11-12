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Vakaların arttığı İzmir’de pazar yerlerindeki denetimler sıklaştırıldı

İZMİR'DE KORONA VİRÜSÜ VAKA SAYILARI GİDEREK ARTARKEN, KENTİN NÜFUSUNUN EN YOĞUN OLDUĞU BUCA'DAKİ SEMT PAZARLARINDA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI.

İZMİR 12.11.2020, 12:08
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Vakaların arttığı İzmir’de pazar yerlerindeki denetimler sıklaştırıldı

İzmir’de korona virüsü vaka sayıları giderek artarken, kentin nüfusunun en yoğun olduğu Buca’daki semt pazarlarında denetimler sıklaştırıldı. Vatandaşları ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından pazar yerlerine alan zabıta ekipleri, gün boyu sosyal mesafe ve tezgah denetimi yapıyor.

Türkiye genelinde hızla artış gösteren korona virüsü (Covid-19) vakalarının her geçen gün artması üzerine denetimlerini yoğunlaştıran Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sirkülasyonun yoğun olduğu pazar yerlerinin girişlerinde ve alan içinde kontrollerini yoğunlaştırdı.

Belirli müşteri kapasitesine izin verilen pazar yerlerinin kapı girişlerinde hijyen noktaları oluşturan belediye ekipleri, vatandaşların pazar yeri girişinde tek tek ateş ölçümünü yaparak kontrollü bir şekilde girişlerini sağlıyor. Pazarcı esnafını da düzenli aralıklarla kontrol eden zabıta ekipleri, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasıyla da risk taşıyan esnafın satış yapmasına izin vermiyor.

Denetim ekipleri, alana girişlerde yapılan kontrollerin yanı sıra pazar alanlarının içerisinde de gün boyu çalışma yapıyor. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarıyla ilgili sık sık uyarılarda bulunan ekipler, tezgâh arası mesafelerin korunması ve ürünlerin elle seçilmemesi yönünde sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü önlemlerinin yanı sıra pazarlarda terazilerin ölçü ayar denetimi ve fiyat etiketi kontrolü de yaparak, vatandaşların huzurla alışveriş yapmasına imkan sağlıyor.
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