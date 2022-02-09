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Uzmanlar 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde uyardı

İçeriğindeki 4 binden fazla kimyasal madde nedeniyle insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen tütün ve tütün ürünleri, akciğer kanserinin de bir numaralı nedeni olarak biliniyor. Akciğer kanseri ise tüm dünyada en sık ölüme neden olan kanser türü. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Sigarayı bırakma süreci kolay olmayabilir; ancak sağlık için önemli bir gereklilik. Farkında olmadan bağışıklık sistemimizi düşüren bir maddeye bağımlı olmak sağlığımızı tehdit ediyor. Sigaranın içerisinde binlerce kimyasal, yüzlerce toksik madde bulunuyor. Toksik maddelerin yüzde 70’inden fazlası kansere yol açıyor. Dolaşım sistemini etkileyerek felç riskini artırıyor” dedi.

İZMİR 09.02.2022, 11:32
Uzmanlar 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde uyardı

İçeriğindeki 4 binden fazla kimyasal madde nedeniyle insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen tütün ve tütün ürünleri, akciğer kanserinin de bir numaralı nedeni olarak biliniyor. Akciğer kanseri ise tüm dünyada en sık ölüme neden olan kanser türü. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Sigarayı bırakma süreci kolay olmayabilir; ancak sağlık için önemli bir gereklilik. Farkında olmadan bağışıklık sistemimizi düşüren bir maddeye bağımlı olmak sağlığımızı tehdit ediyor. Sigaranın içerisinde binlerce kimyasal, yüzlerce toksik madde bulunuyor. Toksik maddelerin yüzde 70’inden fazlası kansere yol açıyor. Dolaşım sistemini etkileyerek felç riskini artırıyor” dedi.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Gününün toplum sağlığı adına önemli bir farkındalık sağlama fırsatı sunduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, sigaranın akciğerlerde ve solunum yollarında yol açtığı değişikliklerden bazılarının aniden ortaya çıktığını bazı kişilerde yıllar içerisinde yavaş yavaş etkisini gösterdiğini belirterek, “Akciğerlerde ve solunum yollarında mukus üretmekle sorumlu hücreler sigara kullanımı sonucu sayıca artar ve hacim olarak genişler. Hücrelerde meydana gelen yapısal değişimler üretilen mukus miktarını fazlalaştırırken mukus kıvamının kalınlaşmasına yol açar. Sigaranın akciğerleri temizlemekle görevli silya adı verilen küçük kirpikçiklerin fonksiyonlarına zarar verdiği ve sayılarını azalttığı da bilinmektedir. Tüm bu değişimler bir araya geldiğinde akciğerler üretilen fazla miktarda kıvamlı mukusu etkin bir şekilde temizleyemez. Böylece solunum yollarında kalan fazla mukus enfeksiyon riskini artırır ve yaşam kalitesini düşüren kronik öksürük şikayetine yol açabilir” dedi.

Kanser felç riskini artırıyor

Sigaranın akciğerler kadar dolaşım sistemine de zarar verdiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Sigaranın içerisinde binlerce kimyasal, yüzlerce toksik madde bulunuyor. Toksik maddelerin yüzde 70’inden fazlası kansere yol açıyor. Nikotin bağımlılık yaratıyor; kalbin daha hızlı atmasına, kan basıncının yükselmesine, arterlerin daralıp küçülmesine ve sertleşmesine neden oluyor. Dolaşım sistemindeki bu etkileri sigara içen kişilerde felç riskini artırmakla birlikte beyni besleyen ana arterlerin plakla dolmasına yol açabiliyor. Hücrelere ulaşan oksijen miktarını azaltan, dokuların daha az beslenmesine neden olan, cinsel yaşamı etkileyen, kalp ve damar hastalıklarını tetikleyerek insan sağlığını tehdit eden bu bağımlılığın süresi uzadıkça yol açtığı olumsuzluklardan kurtulmak da zorlaşıyor” diyerek sigaranın yol açtığı sorunların kapsamını vurguladı.

Covid-19 ile birlikte daha sağlıklı bir yaşam için tedbirler alınmaya başlandığını; ancak sigarayı bırakma noktasında hâla istenen seviyeye gelinemediğini belirten Merda Erdemir Işık, sigara kullanımının Covid-19 açısından da önemli bir risk faktörü olduğunun unutulmaması gerektiğini; astım, KOAH, akciğer kanseri, kalp damar hastalıkları başta olmak üzere oksidatif strese yol açarak tüm dokularda hasara neden olan bu bağımlılıktan kurtulmak için adım atılmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Sigarayı bırakmanın kolay olmadığını; ancak imkânsız da olmadığını ifade eden Işık, “Sigara gibi sağlıksız bir alışkanlığı bırakmak için destek alınabilecek ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’na günün her saatinde ulaşılabilir. Sigara bırakma konusunda hizmet sunan sağlık birimlerinden yardım alınabilir. Bu destekler sayesinde öncelikle kişinin sigara bağımlılığı değerlendirilir ve kişiye özel bir tedavi planı çıkarılır. Sigaranın etkilerinden kurtulmak zaman ister ancak başarıya ulaşıldığında dumansız alınan her nefes daha sağlıklı günlere bir adım daha yaklaştırır” şeklinde konuştu.

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