Verdikleri konserlerle Aliağalıların gönlünde taht kuran Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, ‘Ustalarla Muhabbet Konseri’nde sahne alıyor. Bu çerçevede usta sanatçı Bedia Akartürk Aliağa’da sahne alacak.

ASEV THM Korosu’nun konserine onur konuğu olarak katılacak olan halk müziğinin güçlü ismi Bedia Akartürk, en nadide eserlerini koro ile birlikte seslendirecek. 28 Mayıs Cumartesi günü Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilecek konser saat 20.30’da başlayacak. Sanat hayatı boyunca sinema filmlerinin yanı sıra Zühtü, Yumurtanın Kulpu Yok, Sıla Hasreti, Konyalım Yürü, Gitme Bülbül gibi birçok esere de imza atan Türk Halk Müziği’nin yaşayan efsanesi Akartürk, kimi zaman solo kimi zaman da koro ile birlikte türküler seslendirecek. Türkü ziyafetinin yaşanacağı gecede barkovizyon gösterimi ile Akartürk’ün sanat hayatından kesitler de sunulacak.