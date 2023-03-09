Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_np0j849lvl1c3dr65ifg2dep47, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ekovitri/public_html/index.php:9) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9
Urla’da uyuşturucu sattığı tespit edilen iki kişiye suçüstü

banner611

banner610

Son Dakika

Urla’da uyuşturucu sattığı tespit edilen iki kişiye suçüstü

Urla polisi, uyuşturucu madde sattığı belirlenen iki kişiye suçüstü yaparak gözaltına aldı.

İZMİR 09.03.2023, 13:24
Urla’da uyuşturucu sattığı tespit edilen iki kişiye suçüstü

Urla polisi, uyuşturucu madde sattığı belirlenen iki kişiye suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, S.Ç. ve U.Ö.’nün uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Polis, şüphelilerin ikametleri ve araçlarına operasyon yaparak, satış yaptıkları sırada iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinden ise bir miktar satışa hazır uyuşturucular çıktı. S.Ç. ve U.Ö., emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner612

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_np0j849lvl1c3dr65ifg2dep47, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0