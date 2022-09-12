Urla’da kurtuluşun 100. yılı coşkusu

Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol, genç yaşlı yüzlerce kişinin katılımıyla rahvan atları eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama programı kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere, Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Yılmaz Kütükçü, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla Emniyet Müdürü İsmail Duman, Urla İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Asb. Kd. Bçvş. Velaattin Dereli, siyasi parti başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurtuluş Savaşında Türk askerlerinin Urla’ya giriş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mermerli Çeşme’de toplanan coşkulu kalabalık, bando ve rahvan atları eşliğinde yürüyüş yaptı. Urla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Dayanç, "Bugün Urla’mız için kutlu bir gün. Bugün 12 Eylül ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını hep birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu coşkumuza ortak olan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu vesile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını huzurlarınızda şükran ve rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun.” dedi.

Daha sonra tören alanında yapılan halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. 11 yaşındaki Doruk Darcan’ın efe kıyafetleri içinde sergilediği performans izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.