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Urla’da gıda satışı yapan işletmelere KDV denetimi
İzmir’in Urla ilçesinde zabıta ekipleri, marketler ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yaparak, KDV indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.
İZMİR 23.02.2022, 17:38
İzmir’in Urla ilçesinde zabıta ekipleri, marketler ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yaparak, KDV indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.
Urla Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetime çıktı. Market ve diğer işletmelere yönelik tek tek şok baskınlar yapan ekipler, etiketlere KDV indirimin yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca, ürünlerin raflarındaki son kullanma tarihlerini, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini denetledi.