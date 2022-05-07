Urla’da Enginar’dan Zeytin’e resim sergisi açıldı

İzmir’de 8. Uluslararası Urla Enginar Festivali etkinlikleri çerçevesinde Enginar’dan Zeytin’e resim sergisi açıldı.

8. Uluslararası Urla Enginar Festivali etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), Enginar’dan Zeytin’e resim sergisi açıldı. Çalhan ve Turgay Balceli’nin birbirinden güzel yağlı boya ve akrilik çalışmalarla yapılmış çizimleri sanatsever ile festivale gelen vatandaşların beğenilerine sunuldu. Ressamlar tablolarında; Urla’ya özgü, Yorga Seferis’in evi, Kamanlı Tepe, enginar, bamya, balık, Eski Urla Evleri, Klazomenai, asırlık zeytin ağaçları, zeytin toplayan köylüleri işledi.

Ziyaretçilerin ilgiyle karşıladığı 40’a yakın eserin bulunduğu sergi 6-13 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.