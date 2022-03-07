Urla’da "Engelsiz Yürekler "Dünya Kadınlar Günü’nü coşku ile kutladı

Türk Kızılay Urla Şubesi tarafından "8 Mart Kadınlar Günü" kapsamında Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Kızılay Urla Şubesi’nin "Elimin Emeği Torunlar İçin" projesi kapsamında el emeği ürünler sergilendi ve engelli çocuklar ile annelerinden oluşan koro Yeşilçam müziklerini seslendirdi. Sergi açılışının ardından Urla Belediyesi Konservatuvarı eğitmeni Sevil Şimşek yönetiminde sahne alan engelsiz koro büyük alkış aldı. Etkinlikte Urla Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği sanatçıları da sahne aldı. Hep birlikte söylenen İzmir Marşı ile etkinlik son buldu. Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, İzmir Kızılay Şube temsilcileri ve Urlalılar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Urla Şubesi adına konuşan Nurgül Saltık, "8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri için Kadın Kollarımız ve Engelli birimimiz genç Kızılaycılarımızla birlikte program yaptılar. Tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayan Urlalılara teşekkür ederiz. En zor koşullarda bile direnciyle, neşesiyle, üretkenliği ile hayatı oluşturan tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutlarız" dedi.