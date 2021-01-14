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Urla Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına aşılama başladı
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Urla Devlet Hastanesinde de sağlık çalışanları, korona virüsüne karşı aşılanmaya başladı.
İZMİR 14.01.2021, 12:36
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Urla Devlet Hastanesinde de sağlık çalışanları, korona virüsüne karşı aşılanmaya başladı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Coronavac aşısı için acil kullanım onayı vermesinin ardından, Urla Devlet Hastanesinde de sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Adıgüzel Demirel de, randevu olarak sabah saatlerinde aşı oldu.
Başhekim Adıgüzel Demirel, "Allah devletimize ve hükümetimize zeval vermesin. An itibari ile Covid aşısı hastanemize ulaştı. Sabah saat 08:00’den itibaren bütün personelimiz ve ilçemizdeki tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız aşılanmaya başlandı. Bende aşı sıramı aldım ve bugün itibari ile aşılandım. Süreç bitene kadar tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından, randevu sistemiyle öncelik sırasına göre vatandaşlarında aşılanmaya başlanacağı belirtildi.
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