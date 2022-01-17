Ünlü oyuncular Buca’da sinemaseverlerle buluştu

Kadın Yönetmenler Festivali, Balkan Panorama Film Festivali ve İzmir Kısa Film Festivali gibi köklü festivallere ev sahipliği yapan Buca Belediyesi, sektörün tanınmış isimlerini de kentteki sinemaseverlerle buluşturuyor.

Buca Belediyesi, önemli etkinliklere imza atıyor. Yaylacık ve Dumlupınar mahallelerinin sokakları, Levanten evleri, köşkleri ve Kızılçullu Su Kemerleri gibi tarihi ve kültürel noktaları ile dikkat çeken Buca, sinema sektörünün de aranan alanlarından oldu.

Bu kapsamda Buca Belediyesi de, beyaz perdeye desteğini sürdürüyor. Türk sinemasında kadın yönetmen sayısını arttırmayı ve genç kadın yönetmenlerin teşvik edilmesini hedefleyen Kadın Yönetmenler Festivali, duayenleri buluşturan Balkan Panorama Film Festivali ve Türkiye’nin en önemli kısa film festivallerinden İzmir Kısa Film Festivali gibi çok önemli festivallerin ev sahipliğini yapan Buca Belediyesi, sektörün önemli isimleriyle söyleşiler de düzenleniyor.

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi de, bu söyleşiler kapsamında genç sinema tutkunlarını 58. Antalya Altın Portakal Film Festivalinin yarışma filmlerinden “Diyalog” filmi ekibiyle buluşturdu. Söyleşide, gençler filmin yönetmeni Ali Tansu Turhan ve oyuncular Ushan Çakır ile Hare Sürel’e sinema hakkında merak ettiklerini sordu.