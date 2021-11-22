Üniversitelilerden gönüllü zeytin hasadı

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, gönüllü olarak zeytin hasadına katılarak yeni bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. 150 öğrenci, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde 5 gün boyunca hem zeytin hasadı yaptı hem de yeni dostluklar kurup toprakla iç içe vakit geçirip stres attı.

Yaşar Üniversitesi ile Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle öğrenciler, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde zeytin hasadı yaptı. Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ile Gıda ve Tarım Topluluğu öncülüğünde başlatılan iş birliğinin ilk aşamasında, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel öncülüğünde, bu bölümde okuyan öğrenciler, zeytin ağacı ve zeytin meyvesi hakkında bilgi edinip hasat yaptı. Öğrenciler ayrıca, zeytinyağı üretim tesisi ve laboratuvarlarına da teknik ziyaret de gerçekleştirdi. Hasat projesi, çok daha fazla öğrencinin katılım sağlayabileceği bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

5 gün boyunca topladılar

Sosyal sorumluluk dersi kapsamında her dönem yüzlerce öğrencinin onlarca farklı çalışmaya katıldığını ifade eden Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Kevser Çimenli, proje ile 150 öğrencinin 5 gün boyunca zeytin hasadına katıldığını söyledi. Çimenli, "Bu çalışmalarda öğrenciler, gönüllülüğü deneyimliyor ve Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Amaçları hakkında farkındalık kazanıyor. Gönüllülük çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimler ve tüm kamu alanlarını da kapsayacak biçimde genişliyor. Öğrenciler, bu dönem iki kurum iş birliği kapsamında, Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde zeytin hasadına katıldı. Bu kapsamda, farklı bölümlerde okuyan 150 öğrenci, Bornova’da bulunan zeytin bahçesinde 5 gün boyunca zeytin topladı" dedi.

Yazılım Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Berkay Akar, Covid-19 pandemisi nedeniyle çok uzun zaman evlerde ve kapalı mekanlarda geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Burada gönüllü olarak zeytin toplamamız, hem doğayla iç içe olup toprakla temas etmemizi hem stres atmamızı sağladı. Aynı zamanda da hasat yaparken yeni arkadaşlıklar da edinme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Duru Uça da, "Zeytinyağı bizim sofranın vazgeçilmezi ve ben de çok severim. Bu projede gönüllü olarak hem hasat yapma şansı elde ettim hem de bir zeytin tanesinin toplanıp zeytinyağına nasıl dönüştüğüne yerinde tanıklık etmiş oldum" dedi.