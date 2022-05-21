Üniversiteli gençlere 19 Mayıs hediyesi

Anadolu’nun farklı illerinden gelerek Balçova’da eğitim gören üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Efes Antik Kent’e geziye götürüldü.

Balçova’daki üniversitelerde eğitim gören gençlere 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından bir sürpriz yapıldı. Yurdun farklı bölgelerinden gelerek Balçova’daki üniversitelerde okuyan gençler, Selçuk’ta bulunan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Şirince’ye geziye götürüldü. Rehber eşliğinde tarihi ve turistik alanları gezen gençler, gönüllerince bir bayram geçirdi.

Gençlik Bayramında gençlere sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Başkan Çalkaya, “İlçemizde konuk olarak bulunan üniversiteli gençlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Daha önceki buluşmalarımızda İzmir’i tanımak ve tarihi turistik yerleri görmek istediklerini ifade etmişlerdi. Biz de Gençlik Bayramında onlara böyle bir hediye vermek istedik. En güzelinin yaşadıkları şehri tanımaları olduğunu düşündük” dedi.