Üniversiteler ‘Ar-Ge Enstitüsü’ kuruyor

İzmir’deki tüm yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP), yıl sonuna kadar yapılacak çalışmaları netleştirmek amacıyla bir araya geldi. İzmir Ticaret Odasındaki (İZTO) toplantıda, İzmir’de nitelikli ürün ve hizmetlerin geliştirildiği bir ‘Ar-Ge Enstitüsü’ kurulması ve platformun teması olan ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ konusunda yapılabilecek iş birliklerini görüşmek adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton’ın şehre davet edilmesi kararlaştırıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) yürütücülüğünde çalışmalarını sürdüren İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP), 2’nci Yürütme Kurulu Toplantısını tüm üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirdi. İZTO Meclis Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Selami Özpoyraz’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, platformun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Bu yılki temasını ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ olarak belirleyen, özellikle bu alanda Türkiye’ye örnek olacak bilimsel ve sosyal çalışmalar yapmayı hedefleyen platform, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton’un İzmir’e davet edilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Vinton ile yapılacak görüşmelerde, İzmir’i merkeze alan hangi ortak çalışmaların yapılabileceği konusunda istişarede bulunulacak ve kendisinden destek istenecek.

Ar-Ge için güç birliği

Toplantıda, üniversite öğrencilerini bilimsel çalışmalara yönlendirmek amacıyla yapılması gereken çalışmalar da ele alındı, üniversitelerin güç birliğiyle bir ‘Ar-Ge Enstitüsü’ kurulması fikri öne çıktı. Tüm üniversiteler, enstitüye destek vereceğini açıklarken, 28 Haziran’da yapılacak yürütme kurulu toplantısında enstitünün teması, yönetim şekli ve detaylarının netleşmesi bekleniyor. Toplantıda, İzmir’deki üniversitelerin Türkiye genelindeki tanıtımı amacıyla ‘Üniversite İzmir’de yaşanır’ mottosuyla 2 yıldır gerçekleşen çalışmaların, bu sene nasıl ilerleyeceği ve geliştirileceği de gündemin önemli maddeleri arasında yer aldı.

İÜP Dönem Başkanı, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, platform olarak bilimsel anlamda İzmir’i öne çıkaracak, kurumlar arasındaki iş birliğini artıracak projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Uyum içinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Aşkar, “İzmir, son dönemde gençlerin sıklıkla tercih ettiği, gelişimini hızla sürdüren, tam bir eğitim şehri. Platform olarak bizler de, kentimizin gelişimine katkı sağlamak, bu anlamda İzmir’i daha da güçlendirmek hedefiyle çalışıyoruz. Yaklaşık 2 aydır kararlılıkla devam eden çalışmalar, çok olumlu bir noktaya geldi. Bünyesinde, her üniversiteden çok değerli isimlerin yer aldığı, şehrimizin itici gücü olacağına inandığımız ‘Ar-Ge Enstitüsü’ için son aşamaya geldik. Destek alarak kurmayı planladığımız bu enstitü ile amacımız; bilimsel araştırmalarla nitelikli ürün ve hizmet geliştirilmesi noktasında İzmir’e yeni bir soluk getirmek. Bunun yanı sıra UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton’un şehrimize davet edilmesini de, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından büyük fırsat olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İZTO Meclis Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Selami Özpoyraz ise İzmir Üniversiteleri Platformunun yapacağı çalışmalara oda olarak destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Özpoyraz, “Platform, üniversitelerin tam bir dayanışma içerisinde, ortak paydada hareket ederek birlikte üretmesi açısından Türkiye’ye örnek oldu. Platformun bu yılki yürütücülüğünü, bizler için çok önemli bir yere sahip olan İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlendi. Bu durum, İzmir iş dünyasının temsilcileri olan bizlere de, platforma destek verme sorumluluğunu yüklüyor. 90 bini aşkın üyeye sahip odamız, platformun da temasını oluşturan ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda şimdiye dek birçok çalışma gerçekleştirdi. Üyelerimizi bilgilendiren, yol gösteren adımlar attı. Bu konu, hem gençlerimize daha sağlıklı, yaşanabilir bir dünya bırakmak hem de ekonomik anlamda yeni dünya düzenine uyum sağlamak için büyük önem taşıyor. İzmir Ticaret Odası olarak, yapılacak her çalışmanın içerisinde bulunmaya, platforma destek vermeye hazırız” dedi.

Geniş katılım

İzmir Üniversiteleri Platformu 2’nci Yürütme Kurulu Toplantısı, İZTO Meclis Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar’ın yanı sıra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer, İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin ve Prof. Dr. Levent Eren, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Hızıroğlu, Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ve İÜP Dönem Koordinatörü Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.