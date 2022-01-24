İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanışarak kendilerine fırsat oluşturmaları amacıyla geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İki yıl önce başlattığı ‘Garantili staj’ projesiyle birçok öğrencisine diploma almadan iş yaşamına atılma fırsatı sunan İEÜ, şimdi de gençlerin stajlarını en verimli şekilde geçirmesi hedefiyle eğitim serisi gerçekleştirecek.

‘Üniversiteden kariyere’ sloganıyla hayata geçen proje kapsamında, bu yıl staj yapacak yaklaşık 2 bin öğrenciye, 7-17 Şubat tarihleri arasında 5 konu başlığından oluşan ‘staj verimlilik eğitimi’ verilecek. ‘Kendini tanıma ve hedef belirleme’, ‘çalışma hayatına ön hazırlık’, ‘etkili özgeçmiş yazımı’, ‘verimli staj dönemi için ipuçları’ ve ‘etkili yaşam becerileri, ruhsal dayanıklılık’ konularında eğitim alacak gençler, stajı kendilerini için fırsata çevirecek. Pandemi nedeniyle çevrim içi düzenlenecek eğitimlere katılan öğrencilere sertifika da verilecek. Eğitimler; İzmir Ticaret Odası (İZTO) İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Müdürü Seda Akman, İEÜ Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nevra Ersoy, Psikiyatrist Uzm. Dr. Osman Seçkin, İEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Fulya Alagöz ve İŞ-KUR Bornova İş Kulübünden Sevgi Tunalı Kabaçalı tarafından gerçekleştirilecek.

"öğrencilerimizin mezun olmadan iş hayatını tanıması için projeler üretiyoruz"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilerin staj süreçlerini verimli ve bilinçli geçirmesi açısından projenin büyük önem taşıdığını belirtti. Firmaların da stajyerlerden en yüksek verimi almasını istediklerini dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “Rekabetin hızla arttığı, bilginin her geçen gün gelişerek önem kazandığı bir dönemdeyiz. Biz de üniversite olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor, müfredatımızı bu doğrultuda güncelliyoruz. Çağın gerekleri ve talepleri doğrultusunda iyi derecede İngilizce bilen, akıl ve bilimi rehber edinen, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan gençler yetiştiriyoruz. Tüm bunları yaparken öğrencilerimizin mezun olmadan iş hayatını tanıması, staj sürecini etkili geçirmesi ve bu sayede yaşıtlarının önüne geçmesi için de projeler üretiyoruz. Son eğitim serisi, bunun güzel bir örneği oldu” dedi.

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan araştırmalara göre şirketler, ekip arkadaşı olarak seçtikleri kişilerin önemli bir bölümünü staj döneminde tanıyor. Staj, öğrencilerin yetenek ve bilgileriyle kendilerini göstermeleri açısından da fırsat. Üniversite olarak, İzmir Ticaret Odası’nın desteğiyle öğrencilerimize staj konusunda bugüne kadar birçok avantaj sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Gençlerimize, talep ettikleri firmalarda staj yapmalarının önünü açıyoruz. Onları, kendileri için en uygun şirketlere yönlendiriyoruz. Gençlerimiz ile iş dünyası arasında köprü oluyoruz. Üniversite olarak yürütmekte olduğumuz ‘Garantili staj’ projesinin özeti de zaten bu. Şubattaki eğitim serisi de, gençlerimizin staj avantajını en iyi şekilde değerlendirmesine, kendilerine yeni kapılar açmalarına yardımcı olacak.”

"Kariyer Fuarı" müjdesi

İEÜ Kurumsal İletişim Direktörü Pelin Süzen de, gençlerin iş dünyasıyla iletişimini artıracak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını, bu hedefle yıl geneline yayılan kapsamlı bir plan oluşturduklarını söyledi.

Şirketlerin genç ve nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Süzen, hem firmaların hem de gençlerin taleplerine karşılık vermek amacıyla nisan ayında ‘Kariyer Fuarı’ düzenleyeceklerini açıkladı.

Süzen, “Üniversitemizin geleneksel hale getirdiği, mezun ve öğrencilerimizin iş dünyasının temsilcileriyle buluştuğu Kariyer Fuarı’nı çevrim içi gerçekleştireceğiz. 2 gün sürecek fuara, sektörlerinde kendini kanıtlamış, ülkemiz ve şehrimiz için değer oluşturan çok sayıda firma katılacak. Yazılım, otomotiv, gıda, tekstil ve teknoloji gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, öğrenci ve mezunlarımızla görüşmeler yapacak. Fuar için hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Firmalardan da fuara katılım noktasında talepler gelmeye devam ediyor. Üniversitemizin farkını ortaya koyan, örnek gösterilecek bir fuara imza atacağız” diye konuştu.