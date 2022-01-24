banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İDO’da sefer iptalleri
İDO’da sefer iptalleri
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu

Üniversiteden kariyere

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanışarak kendilerine fırsat oluşturmaları amacıyla geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İki yıl önce başlattığı ‘Garantili staj’ projesiyle birçok öğrencisine diploma almadan iş yaşamına atılma fırsatı sunan İEÜ, şimdi de gençlerin stajlarını en verimli şekilde geçirmesi hedefiyle eğitim serisi gerçekleştirecek.

İZMİR 24.01.2022, 10:26
Üniversiteden kariyere

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanışarak kendilerine fırsat oluşturmaları amacıyla geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İki yıl önce başlattığı ‘Garantili staj’ projesiyle birçok öğrencisine diploma almadan iş yaşamına atılma fırsatı sunan İEÜ, şimdi de gençlerin stajlarını en verimli şekilde geçirmesi hedefiyle eğitim serisi gerçekleştirecek.

‘Üniversiteden kariyere’ sloganıyla hayata geçen proje kapsamında, bu yıl staj yapacak yaklaşık 2 bin öğrenciye, 7-17 Şubat tarihleri arasında 5 konu başlığından oluşan ‘staj verimlilik eğitimi’ verilecek. ‘Kendini tanıma ve hedef belirleme’, ‘çalışma hayatına ön hazırlık’, ‘etkili özgeçmiş yazımı’, ‘verimli staj dönemi için ipuçları’ ve ‘etkili yaşam becerileri, ruhsal dayanıklılık’ konularında eğitim alacak gençler, stajı kendilerini için fırsata çevirecek. Pandemi nedeniyle çevrim içi düzenlenecek eğitimlere katılan öğrencilere sertifika da verilecek. Eğitimler; İzmir Ticaret Odası (İZTO) İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Müdürü Seda Akman, İEÜ Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nevra Ersoy, Psikiyatrist Uzm. Dr. Osman Seçkin, İEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Fulya Alagöz ve İŞ-KUR Bornova İş Kulübünden Sevgi Tunalı Kabaçalı tarafından gerçekleştirilecek.

"öğrencilerimizin mezun olmadan iş hayatını tanıması için projeler üretiyoruz"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilerin staj süreçlerini verimli ve bilinçli geçirmesi açısından projenin büyük önem taşıdığını belirtti. Firmaların da stajyerlerden en yüksek verimi almasını istediklerini dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “Rekabetin hızla arttığı, bilginin her geçen gün gelişerek önem kazandığı bir dönemdeyiz. Biz de üniversite olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor, müfredatımızı bu doğrultuda güncelliyoruz. Çağın gerekleri ve talepleri doğrultusunda iyi derecede İngilizce bilen, akıl ve bilimi rehber edinen, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan gençler yetiştiriyoruz. Tüm bunları yaparken öğrencilerimizin mezun olmadan iş hayatını tanıması, staj sürecini etkili geçirmesi ve bu sayede yaşıtlarının önüne geçmesi için de projeler üretiyoruz. Son eğitim serisi, bunun güzel bir örneği oldu” dedi.

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan araştırmalara göre şirketler, ekip arkadaşı olarak seçtikleri kişilerin önemli bir bölümünü staj döneminde tanıyor. Staj, öğrencilerin yetenek ve bilgileriyle kendilerini göstermeleri açısından da fırsat. Üniversite olarak, İzmir Ticaret Odası’nın desteğiyle öğrencilerimize staj konusunda bugüne kadar birçok avantaj sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Gençlerimize, talep ettikleri firmalarda staj yapmalarının önünü açıyoruz. Onları, kendileri için en uygun şirketlere yönlendiriyoruz. Gençlerimiz ile iş dünyası arasında köprü oluyoruz. Üniversite olarak yürütmekte olduğumuz ‘Garantili staj’ projesinin özeti de zaten bu. Şubattaki eğitim serisi de, gençlerimizin staj avantajını en iyi şekilde değerlendirmesine, kendilerine yeni kapılar açmalarına yardımcı olacak.”

"Kariyer Fuarı" müjdesi

İEÜ Kurumsal İletişim Direktörü Pelin Süzen de, gençlerin iş dünyasıyla iletişimini artıracak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını, bu hedefle yıl geneline yayılan kapsamlı bir plan oluşturduklarını söyledi.

Şirketlerin genç ve nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Süzen, hem firmaların hem de gençlerin taleplerine karşılık vermek amacıyla nisan ayında ‘Kariyer Fuarı’ düzenleyeceklerini açıkladı.

Süzen, “Üniversitemizin geleneksel hale getirdiği, mezun ve öğrencilerimizin iş dünyasının temsilcileriyle buluştuğu Kariyer Fuarı’nı çevrim içi gerçekleştireceğiz. 2 gün sürecek fuara, sektörlerinde kendini kanıtlamış, ülkemiz ve şehrimiz için değer oluşturan çok sayıda firma katılacak. Yazılım, otomotiv, gıda, tekstil ve teknoloji gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, öğrenci ve mezunlarımızla görüşmeler yapacak. Fuar için hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Firmalardan da fuara katılım noktasında talepler gelmeye devam ediyor. Üniversitemizin farkını ortaya koyan, örnek gösterilecek bir fuara imza atacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
-0°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11