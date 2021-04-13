Üniversite-sanayi iş birliği hayata geçiyor

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile Yaşar Üniversitesinin ortak çalışma, proje geliştirme ve sorunlara birlikte çözüm bulma hedefiyle iş birliği kararı almasından sonra bir protokol imzalandı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile Yaşar Üniversitesi iş birliği kararı aldı. İş birliği kararı alınmasının ardından ise bir protokol imzalandı.

Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen imza töreninde İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri Mukaddes Çelik, Ali Talak, Başar Çayır Canatan, Atilla Sezgin, Semiha Güneş ve Ali Kara’da yer alırken, protokolü Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemali Dinçer ile İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt imzaladı. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Yaşar Üniversitesi ile güç birliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İş insanları ve akademisyenlere destek

Üniversite-sanayi iş birliğinde sorunların çözümü ve katkı sağlayacak projelerde iş birliği hedefiyle bu protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirten İZSİAD Başkanı Küçükkurt, "Akademi-sanayi iş birliği her zaman konuşulur, her zaman bu ilişkinin kurulamadığından şikâyet edilir; ama buna çözüm bulma noktasında faydalı adımlar bir türlü atılmaz. Biz bu noktada fark oluşturmak ve bu iş birliğini protokol ile kayıt altına alarak sistemli bir çalışma içine girmek istedik" dedi.

Yaşar Üniversitesinin destek veren yaklaşımının iş birliği sürecinde önemli katkısı bulunduğunu söyleyen Küçükkurt, "Bu protokol ile sanayicimizin sorunlarına çözüm arama noktasında yükü sadece akademisyen ve sanayicinin sırtına bırakmıyoruz, kurumsal olarak hem iş insanlarına hem de akademisyenlere destek olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

“Katma değerli projeler oluşturacağı”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, iş dünyasının ve sanayinin sorunlarına çözüm aramanın ötesinde beraber projeler geliştirmek istedikleri belirtti.

Bu protokolün son derece önemli ve ileri bir adım olduğunu ifade eden Dinçer, “Hedefimiz; sadece sorunlara akademik çözüm getirmek değil katma değerli projeler de üretmek, içinde iş dünyasının ve akademinin bulunduğu değerler oluşturmak” dedi.