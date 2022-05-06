Üniversite-sanayi iş birliği

Yaşar Üniversitesi, şimdiye kadar iş dünyasından 45 kurumla gerçekleştirdiği proje ile ortak patentlere imza attığı protokollere yenilerini ekledi. Yaşar Üniversitesi, son olarak fermente ürünler üreten ve motosiklet ve bisiklet üreten iki firmayla iş birliği protokolleri imzaladı.

İki kurumla yapılan iş birliği protokolleri için Selçuk Yaşar Kampüsünde imza törenleri geçekleştirildi. Motosiklet ve bisiklet üreten firma ile protokole, Yaşar Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ile firmanın genel müdür yardımcısı Alper Çanakçı imza attı. Fermente ürünler üreten firma ile yapılan protokolde de firmanın yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslan Örnek ile ortak metni imzaladı. Protokoller çerçevesinde AR-GE, tasarım, yenilik ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde periyodik iş birlikleri yapılacak. Firmalar, Yaşar Üniversitesi öğrencilerine staj ve uygulamalı eğitim imkânı sağlarken, üniversite de firmalara danışmanlık hizmeti sağlayarak akademik destek verecek.

Hedef katma değerli projeler üretmek

Yaşar Üniversitesi olarak kamudan yerel yönetimlere; oda ve derneklerden iş dünyasına kadar birçok iş birliğine imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Yaşar Üniversitesi olarak bilim ve bilgiyi paylaşmaya devam ediyoruz. Sanayi firmalarıyla yapılan iş birlikleri önemli adımlar. Hedefimiz, iş dünyasının ve sanayinin sorunlarına çözüm aramanın ötesinde beraber katma değerli projeler de üretmek, içinde iş dünyasının ve akademinin bulunduğu değerler oluşturmak” dedi.