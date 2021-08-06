Üniversite adayları için Çiğli Belediyesi Ve Yaşar Üniversitesi işbirliği

Üniversiteli olmak isteyen 4 milyondan fazla aday için üniversite tercih zamanı başlarken, Çiğli Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi işbirliğinde öğrencilerin kendilerine en uygun meslek ve üniversiteyi seçmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

Gençlerin üniversiteye yerleşmelerinde sağlıklı sonuçlar elde etmeleri amacıyla Yaşar Üniversitesi ile işbirliği yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Tercih süresi boyunca Çiğli Belediye Eğitim Merkezinde (ÇiBEM) hem Yaşar Üniversitesinin uzmanları hem de belediye eğitim merkezi uzmanları öğrencilere destek olacak. Üniversite adayları hafta içi her gün 8.30-17.30 saatleri arasında 0232 935 55 35 No’lu telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Gümrükçü: “Danışmanlık hizmeti çok önemli”

Başkan Gümrükçü, “Gençlerimizin doğru tercih yapabilmeleri, mutlu olacakları bölümlerde eğitimlerini sürdürebilmeleri için ilk etapta iyi bir danışmanlık hizmetini önemsiyoruz. İkinci adım ise çok uzun ve meşakkatli; mutlu olacakları bir işte çalışabilecekleri bir Türkiye. Bu gidişatı değiştirmek zorundayız. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.