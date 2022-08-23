UNESCO listesindeki iki şehir Bergama-Şeki kardeş oldu

Bergama Belediyesi ile Azerbaycan’ın Şeki şehri arasında, tarihi bağları güçlendirecek; kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda iş birliğini artıracak kardeş şehir protokolü imzalandı.

İzmir’in Bergama ilçesi ile Azerbaycan’ın Şeki şehri kardeş şehir oldu. Belediye Başkanı Hakan Koştu, karşılıklı görüşmelerde bulunmak üzere önceki gün Azerbaycan’ın Şeki kentine gitti. Şeki Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende protokolün imzaları; Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Şeki Valisi Elhan Usubov tarafından atıldı.

Bergama Belediye Meclis Üyeleri Memduh Çoban, Abidin Kumova, Ali Bor ile Şeki Vali Yardımcısı Orhan Hüseynl, Şeki Belediye Başkanı Mayıs Allahverdiyev, Şeki Belediye Başkan Yardımcısı İntiqam Aşhirov da imza töreninde hazır bulundu.

Başkan Koştu: "Candan öte kardeşliğimiz pekişecek"

Her iki şehrin UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bergama’mız ve Şeki’nin bu özelliği, iki şehri birbirine daha sıkı bağlamaktadır. Bergama kadim kültürü olan tarihi bir yer. Şeki ile her türlü iş birliğine hazırız. Bugün attığımız imzayla candan öte kardeşliğimiz, kültürel ve sosyal projelerle taçlanacak. Bergama’mız gibi tarihsel, kültürel ve sanatsal yönleri ile zengin Şeki ile karşılıklı görüşmelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin vurgulandığı buluşmada heyetler, belediyecilik alanında karşılıklı tecrübe ve deneyimlerini dile getirdi. Görüşmelerde şehirlerin siyasi ve idari yönetim yapıları ile coğrafi özellikleri, tarihsel ve kültürel yönleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bergama ve Şeki arasında ilişkileri güçlendirecek kardeş şehir protokolü; belediyecilik, kültürel, sosyal, sportif, ekonomik ve ticari alanlarda tecrübe paylaşımı ve iş birliğini öngörüyor. Şeki Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kardeş şehir protokol töreninin ardından Bergama delegasyonu, Azerbaycan Orta Çağ mimarisinin önemli eserlerinden #UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Şeki Han Sarayı’nı ziyaret etti. 5 gün süresince devam edecek olan görüşmeler ardından delegasyon, Bergama’ya dönecek.