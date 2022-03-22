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Ulucak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisini 22 Mart Dünya Su Gününde hizmete açtı. Nif Çayı ve Gediz Deltasının korunması adına büyük önem taşıyan tesisin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan ‘Başka bir su yönetimi mümkün’ adlı politikamız dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu çoğaltır; cesaret ve kararlılığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve birlik beraberliğimiz” dedi.

İZMİR 22.03.2022, 14:39
Ulucak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisini 22 Mart Dünya Su Gününde hizmete açtı. Nif Çayı ve Gediz Deltasının korunması adına büyük önem taşıyan tesisin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan ‘Başka bir su yönetimi mümkün’ adlı politikamız dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu çoğaltır; cesaret ve kararlılığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve birlik beraberliğimiz” dedi.

İZSU Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Gününde yeni bir tesisi hizmete aldı. 45 milyon liralık yatırımla hizmete alınan Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisinin açılış törenine çok sayıda kişi katıldı.

Tesisin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kemalpaşa Ulucak Arıtma Tesisimiz ile İzmir tarihinde bir sayfa kapanıyor, yeni bir milat başlıyor. Bugün şehrimizin en büyük çevre sorunlarından biri olan Nif Çayı’nın kirliliği kalıcı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Ulucak Arıtma Tesisi ile Gediz’in en önemli kollarından Nif Çayı artık temiz akacak” dedi.

19 ayda devreye alındı

Kemalpaşa’nın, İzmir ve Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden biri olmasının yanında çok büyük bir organize sanayi bölgesine sahip olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İlçemizin nüfusu her geçen gün artıyor. Kemalpaşa’nın bu gelişimini desteklemek için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda Kemalpaşa-İzmir metrosunun projesini başlattık. Bugünse Ulucak Arıtma Tesisimizi 19 ay gibi kısa bir sürede hizmete açıyoruz. Tesisin başka bir özelliği bulunmakta. Kemalpaşa-Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi çatı alanlarında ve yaklaşık 11 dönümlük arazide toplam 970 kW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Yılda yaklaşık 1 milyon 600 bin kWh elektrik üretilecek tesis ile Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanarak yılda 2 milyon TL tasarruf edilecek” şeklinde konuştu.

Başkan Soyer, “İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan ‘Başka bir su yönetimi mümkün’ adlı politikamız dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu çoğaltır: cesaret ve kararlılığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve birlik beraberliğimiz” dedi.

2021 yılında kutlanan 22 Mart Dünya Su Gününde 11 büyükşehir ve 10 il belediyesi olarak suyu korumak amacıyla bir araya geldiklerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi kapsamında aldığımız kararları söz verdiğimiz gibi bir bir hayata geçiriyoruz. Sözlerimizden biri, katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmaktı. Su yönetimini, şehir, havza ve ülke ölçeğindeki su kullanıcısı tüm paydaşların içinde yer alacağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceğiz demiştik. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu konuda büyük bir adım attık. İzmir’in en büyük su havzalarından Gediz Havzası’nı karış karış gezerek ilgili tüm paydaşlarımızla buluştuk. Gediz Havzası için bugün bizleri bir araya getiren ortak iradeyi oluşturduk. Aynı çalışmayı önümüzdeki aylarda Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarımız için de yapacağız” diye konuştu.

İZSU Genel Müdürlüğünün Küçük Menderes Havzasını korumak ve geliştirmek için 8 ilçede tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Soyer, “Halen 358 milyon liralık yatırım tutarıyla çok sayıda projemiz devam ediyor. Öte yandan, İZSU Genel Müdürlüğümüz son yıllarda yürüttüğü çalışmalar ile kayıp kaçaklar konusunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2023 için koyduğu yüzde 30 hedefini aşmış durumda. Su kayıp kaçak oranlarımızı daha da düşürmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

Atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

Su döngüsünün korunması için var gücüyle çalıştıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gördes’teki maden işletmelerine karşı dava açtık, Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası olması için mücadele veriyoruz. İzmir’de kullanılan evsel atık suyun gerekli arıtma süreçlerinden geçtikten sonra farklı sektörler ve ekosistem arasında transferini yapmak için kapsamlı bir plan uyguluyoruz. İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun tarımsal sulamada ve kentsel yeşil alanlarda kullanımı için projeler geliştiriyoruz. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının azaldığı bölgelerde yer alan atık su arıtma tesislerine geri kazanım üniteleri kuruyoruz. Projemizi ilk kez pilot bölge olarak belirlediğimiz Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisinde hayata geçirdik. Tesise kurduğumuz ünitelerde geri kazandığımız atık suyu ilçe belediyemiz aracılığıyla kentsel yeşil alanların sulamasında kullanıyoruz. Bayındır Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi geri kazanım ünitemizde de imalatlarımızı tamamladık. Üniteden elde edeceğimiz A Sınıfı kalitesinde suyu ise tarımda kullanmaya başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun son verilerine göre İzmir atık su arıtma konusunda Türkiye’nin lider şehri oldu. Bu haklı gururu yaşamaya ve hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Çevreci tesise 45 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Ulucak’ta hayata geçirdiği tesisi 45 milyon liraya mal etti. 23 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen arıtma tesisi, günlük 4 bin 200 metreküp evsel atık suyu ileri biyolojik yöntemle arıtacak. Çevreci tesis; Ulucak, İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve Ansızca mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılmasını sağlayacak, ileri biyolojik arıtma yapacak ve arıtılmış sular ultraviyole yöntemiyle dezenfekte edilecek. Aynı zamanda koku gideriminin de sağlanacağı Ulucak Arıtma Tesisi, 25 bin kişiye hizmet edecek. Arıtma tesisinin devreye girmesiyle birlikte Kemalpaşa ilçesinin yüzde 98,5’inin suyu arıtılmış olacak. Ayrıca tesisin içerisinde kurulacak güneş enerjisi santrali sayesinde tesis kendi enerjisini de üretecek. İklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için harekete geçen İZSU, ilk kez arıtılan A kalite suyu tarımda ve bahçe sulamada kullanılabilir hale getirecek. Geri kazanılmış sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek. İZSU’nun bundan sonra yapacağı bütün atık su arıtma tesislerinde ise geri kazanım ünitesi kurulacak.

Törende ayrıca Genç İzmir Pantomim sanatçıları suyun tasarruflu kullanımı ve korunmasına yönelik mesajlar içiren dövizler taşıdı. Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi öğrencileri de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çevre duyarlılığı nedeniyle çiçek takdim etti. FPS (Future Problem Solving) programı Community Problem Solving alanında proje yapan ‘H2O 4 US’ takımı su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına dikkat çekti. Nisan ayında yapılacak Türkiye elemelerine hazırlanan öğrenciler, projenin amacının Türkiye’nin su kaynaklarının tehlike altında olduğu için suyun tasarruflu kullanılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti. Bunun için suyun tasarruflu kullanımını vurgulayan bilgi mesajlarını su şişelerine etiket olarak çevreleriyle paylaşan öğrenciler, akademisyenlerle ve bilim insanlarıyla ortak yürüttükleri projede birinci olurlarsa ülkeyi Amerika’da temsil edecek.

Törene ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve eşi Gülseren Purçu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği S.S Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Halis Uysal, Büyükşehir ve İZSU bürokratları ile vatandaşlar ve muhtarlar katıldı.

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